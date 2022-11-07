. Сопровождавшая депутата Бородая машина подорвалась на мине под Херсоном
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Сопровождавшая депутата Бородая машина подорвалась на мине под Херсоном

Сопровождавшая депутата Бородая машина подорвалась на мине под Херсоном

Автомобиль, сопровождавший зампреда Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая подорвался на противотанковой мине в Херсонской области. Политик не пострадал, передает «Царьград».

Он записал видео на месте происшествия, в котором продемонстрировал поврежденную машину. «Нам повезло. Кому-то не очень повезло, а вот нам повезло», — отметил Бородай.

Военный аналитик телеканала Владислав Шлепченко заявил, что на месте инцидента сработала французская мина HPD-2A2. «По данным производителя, HPD-2A2 способна пробивать 150-мм броню. Кроме того, ее можно спрятать на глубине до полутора метров», — рассказал он.

Кроме того, как сообщал ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, подобные устройства запрещены к использованию международными соглашениями — так называемым Протоколом II и Женевской конвенцией о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия.

Тем временем «Парламентская газета» сообщила, что, по данным российского оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ остановили наступление украинских вооруженных формирований на Купянском направлении в населенных пунктах Луганской народной республике. ВСУ потеряли до ста бойцов.

Ранее стало известно, что отечественные системы ПВО сбили 16 вражеских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской и Николаевской областях. Также были перехвачены 6 снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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