Спасатели в Сочи приступили к ликвидации последствий обрушения балкона
Спасатели начали устранять последствия обрушения балкона пятиэтажного жилого дома в Сочи, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
«Сейчас будем демонтировать конструкцию», — рассказали агентству в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС России, других повреждений в доме нет.
О трагедии в Сочи стало известно вечером 6 ноября. Рухнул балкон на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Центральном районе города.
В момент обрушения на балконе находились двое мужчин и женщина. От полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина умерли на месте. 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу с переломами таза и позвоночника.