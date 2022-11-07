. Спасатели в Сочи приступили к ликвидации последствий обрушения балкона

Вадим Карасев

МЧС: спасатели начали устранять последствия обрушения балкона жилого дома в Сочи

Спасатели начали устранять последствия обрушения балкона пятиэтажного жилого дома в Сочи, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«Сейчас будем демонтировать конструкцию», — рассказали агентству в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС России, других повреждений в доме нет.

О трагедии в Сочи стало известно вечером 6 ноября. Рухнул балкон на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Центральном районе города.

В момент обрушения на балконе находились двое мужчин и женщина. От полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина умерли на месте. 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу с переломами таза и позвоночника.