. Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников

Вадим Карасев

WSJ: Meta Platforms планирует провести полномасштабное сокращение сотрудников

Американская технологическая корпорация Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) планирует провести полномасштабное сокращение сотрудников. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, персонал начнут увольнять уже с этой недели. Отмечается, что это сокращение может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии коронавируса.

Пока неизвестно, сколько человек из более чем 87 тысяч сотрудников корпорации останутся без работы. По словам собеседников газеты, речь идет о тысячах потенциально сокращенных. Объявление об увольнениях запланировано на среду.

В Meta данную информацию газете комментировать отказались.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после покупки Twitter миллиардер Илон Маск запланировал уволить около половины всех сотрудников. Под сокращение могут попасть около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работников, а оставшимся запретят удаленную работу. Агентство утверждает, что данные меры направлены на сокращение расходов.