. Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников

Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудниковWSJ: Meta Platforms планирует провести полномасштабное сокращение сотрудников

Американская технологическая корпорация Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) планирует провести полномасштабное сокращение сотрудников. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, персонал начнут увольнять уже с этой недели. Отмечается, что это сокращение может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии коронавируса.

Пока неизвестно, сколько человек из более чем 87 тысяч сотрудников корпорации останутся без работы. По словам собеседников газеты, речь идет о тысячах потенциально сокращенных. Объявление об увольнениях запланировано на среду.

В Meta данную информацию газете комментировать отказались.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после покупки Twitter миллиардер Илон Маск запланировал уволить около половины всех сотрудников. Под сокращение могут попасть около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работников, а оставшимся запретят удаленную работу. Агентство утверждает, что данные меры направлены на сокращение расходов.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах
Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах
Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и декабре 2022 года, что делать, чтобы разбогатеть
Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и
Катя Горина смешит всех своими претензиями на лидерство
Катя Горина смешит всех своими претензиями на лидерство
Миро растоптала Аллу Пугачеву
Миро растоптала Аллу Пугачеву
Алексей Панин сел на шею дочери, которую заставляет работать
Алексей Панин сел на шею дочери, которую заставляет работать
Кушанашвили топит за Максима Галкина* за деньги
Кушанашвили топит за Максима Галкина* за деньги
Американский адмирал признал, что США теряют способность сдерживать соперников
Американский адмирал признал, что США теряют способность сдерживать
Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников
Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников
В Москве пройдет «ледяной дождь»
В Москве пройдет «ледяной дождь»
Неизвестные в Косово бросили бутылку с зажигательной смесью в дом сербской семьи
Неизвестные в Косово бросили бутылку с зажигательной смесью в дом
Стефания Маликова открыла свой бутик
Стефания Маликова открыла свой бутик
Худая Полина Гагарина не устроила всех без изюминки
Худая Полина Гагарина не устроила всех без изюминки

Топ на сегодня

Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября всем знакам зодиака: гороскоп
Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября
Мама Наташи Королевой вышла за богача
Мама Наташи Королевой вышла за богача
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала спецоперации
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала
В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования. Муниципалитет"
В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования.
Самой красивой девушкой года признали Милю Нургалиеву (14 фото)
Самой красивой девушкой года признали Милю Нургалиеву (14 фото)

Еще по теме

Илон Маск решил уволить около половины сотрудников Twitter
Маск опроверг сообщения о намерении уволить 75 процентов сотрудников Twitter
Meta обвинила Россию в распространении дезинформации
Российские блогеры требуют от экстремистской компании Meta 1 млрд долларов компенсации