. Стефания Маликова открыла свой бутик

Дизайнер Стефания Маликова отныне будет продавать одежду собственного бренда DressByStesha в своем магазине. Стеша Маликова не так давно окончила МГИМО. Она является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Певец всегда поддерживал наследницу в любых начинаниях. Она часто появлялась на светских раутах. С малых лет наследница артиста интересовалась модой. И два года назад она создала свой бренд одежды. В последнее время Стеша часто хвасталась осенними нарядами. Она демонстрировала модный пуховик и красовалась в пальто с элегантной юбкой. Каждый сезон дочка артиста создает актуальные образы.А 5 ноября она открыла свой бутик. Стефания теперь принимает гостей в своем магазине одежды. Там Маликова устроила приятную атмосферу и угощения. Не только родители, но и бабушка с дедушкой пришли ее поздравить.Она облачилась в черное платье-комбинацию с открытой спиной и жакет в тон.Поддержать наследницу пришел Дмитрий Маликов. Его сопровождала жена, которая не перестает восхищать публику моложавым видом. Дедушка Стеши Юрий Маликов предстал с женой Людмилой. Они поздравили юную бизнесвумен.«Сегодня 05.11 моя самая большая мечта сбылась! Бутик DressByStesha в самом сердце столицы открыл свои двери! Возвращаюсь домой наполненная самыми добрыми эмоциями и думаю о том, как я благодарна за вашу поддержку! Чувствую, что у меня выросли крылья», – отметила Стефания. Поклонники поразились тому, как все в звездой семье похожи друг на друга. Стешу поздравили с радостным событием.