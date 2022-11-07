. Таможенники смогут заблокировать движение грузовиков

Мобильные таможенные группы при остановке грузовиков будут действовать по утвержденному приказом Федеральной таможенной службой порядку. Соответствующий документ от 26.08.2022 N 695 вступает в силу 7 ноября.

В частности, оставившего автомобиль специалиста обязали представиться, по требованию водителя он должен предъявить служебное удостоверение. После этого необходимо поставить водителя в известность об использовании видеорегистратора, сообщить причину остановки транспорта и запросить документы на перевозимый товар. Если водитель пытается от мобильной группы скрыться, таможенники смогут применить специальные средства и заблокировать дальнейшее движение этой машины.