. Тельцам обратить внимание на здоровье, а Скорпионам поблагодарить судьбу за уроки: как разным знакам зодиака выйти из коридора затмений

Последняя неделя октября и первая неделя ноября 2022 года стали для всех нас тяжелым периодом, поскольку нам предстояло пройти через опасный и непредсказуемый в событиях коридор затмений. 8 ноября, после лунного затмения в Овне, нас ожидает выход из коридора затмений, который может быть не менее опасен своими трансформационными процессами. Как правильно выйти из коридора затмений представителям разных знаков зодиака, рассказывает астролог Надежда Чернышова.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку лунное затмение будет происходить в знаке Овна, представителям этого знака следует быть особо внимательными к своему внутреннему состоянию. Ни в коем случае нельзя позволять себе скатываться в негатив и депрессию, ищите положительные моменты в любых происходящих вокруг событиях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Рожденным под знаком Тельца в процессе выхода из коридора затмений нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью. Для вас велика вероятность травматизма и обострения хронических заболеваний. Особенно это важно учитывать тем, кого ветер перемен может занести далеко от дома.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов в период лунного затмения могут начаться финансовые проблемы. Постарайтесь не тратить много, не делать никаких вложений, не брать и не занимать деньги в долг. В идеале лучше вообще не иметь никаких дел с финансами, и даже за мелкие покупки производить безналичный расчет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки находятся на грани конфликта с начальством, который может обостриться в период выхода из коридора затмений. Не стоит в чем-то винить себя или пытаться сейчас что-то доказывать. Возможно, нужно просто переждать этот период и проблема растворится сама собой.

Лев (23 июля — 22 августа)

У Львов может сложиться конфликтная ситуация с ближайшими родственниками. Вы будете обескуражены попытками манипуляций с их стороны, по постарайтесь не дать разгореться скандалу. Семейный ужин, доброжелательная атмосфера и разговоры по душам могут нейтрализовать обстановку и снизить градус недовольства друг другом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Период выхода из коридора затмений может быть опасным для Девы. Будьте внимательны за рулем, при переходе улиц, остерегайтесь участия в массовых мероприятиях. Исключите любые риски на этот период и проведите его в уединении. Пришло время подумать над семейным бюджетом и своими расходами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы в период лунного затмения рискуют внести дисгармонию в личные отношения. Не совершайте необдуманные поступки, следите за своими эмоциями и словами, старайтесь оценивать любые происходящие события не только со своей позиции, но и с позиции близких вам людей. Период благоприятен для саморазвития.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

События коридора затмений позволят Скорпиону несколько по-другому взглянуть на некоторых людей в своем окружении. Возможно, вы будете в ком-то разочарованы, но это жизненный опыт. Поблагодарите судьбу за то, что она дала вам возможность пройти эти уроки в щадящем режиме.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов могут возникнуть проблемы в отношениях дети-родители. Но старайтесь не провоцировать конфликты, займитесь медитацией и работой над своими эмоциями. Переключитесь на творчество или любое занятие, приносящее вам удовлетворение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Выход из коридора затмений Козероги переживут достаточно тяжело. Помимо проблем со здоровьем, может возникнуть ощущение ненужности, бесполезности всего, что составляет ваш смысл жизни. Вам потребуется серьезная работа над собой, чтобы вернуться в привычную колею и не свалиться в депрессию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеев в ближайшее время может неожиданно посетить муза. Вам захочется заняться творчеством, на которое вечно не хватает времени. Пользуйтесь моментом, ведь самые великие шедевры у творческих людей рождались в периоды звездной турбулентности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб в период лунного затмения могут оказаться перекрытыми финансовые потоки и остро встанет вопрос денег. Не стоит паниковать и пытаться что-то предпринимать спонтанно. Поставьте происходящие вокруг вас события на паузу, все должно разрешиться в ближайшее время.