. Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги, удачу и любовь
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Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги, удачу и любовь

Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги, удачу и любовь

Полнолуние и лунное затмение 8 ноября — важный день, когда закрывается коридор затмений. В это время каждый сможет обрести удачу и процветание благодаря проведению проверенных обрядов.


В день Полнолуния энергетика пространства меняется, а ноябрьское Полнолуние будет усилено затмением. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, какие сферы жизни затронет это событие, чтобы обезопасить себя. Также во вторник стоит провести один или несколько обрядов, направленных на привлечение благополучия.

Обряд в лунное затмение на финансы

В день затмения кошелек с деньгами кладут на подоконник и накрывают темной тканью, приговаривая:

«Деньги сохраняю, удачу привлекаю, счет свой пополняю. Как затмение пройдет, так и удача финансовая ко мне придет».

После этого кошелек вместе с тканью помещают в сумку и не открывают его пару часов. Затем достают одну монетку и кладут в укромное место, чтобы финансы всегда приходили в дом.


Обряд в Полнолуние на удачу

Привлечь удачу в день Полнолуния получится, если во вторник с самого утра протереть порог у входной двери водой солью. Грязную воду сливают в канализацию, а затем чистым веником еще раз прометают порог со словами:

«Удача мимо не пройдет, в дом мой зайдет. Чистоту навожу, счастье в жилище приглашу».

Веник промывают в воде с солью, а затем ставят у порога прутьями вверх, а на палку повязывают красную нить с тремя узлами.

Обряд на привлечение любви

Привлечь любовь и избавиться от одиночества поможет белая свеча. Ее ставят на подоконник, зажигают и всматриваются в пламя. Когда первые капли воска начнут стекать, проговаривают:


«Больше мне слез не лить, в одиночестве век не коротать, несчастья не копить, а взаимно любить. Как свеча догорит, так и любовь в дом придет, страсть в двух сердцах зажжет».

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По материалам: dailyhoro.ru

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