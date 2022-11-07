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Участники КВН высказались о запрещенных в телеигре шутках

Участники КВН высказались о запрещенных в телеигре шуткахУчастники Первой лиги КВН рассказали, что в телеигре нет списка запрещенных тем

Участники Первой лиги КВН рассказали, какие шутки организаторы телеигры просят вырезать из выступлений. О запрещенных шутках кавээнщики рассказали в шоу «Предельник» на YouTube-канале Andrey Predelin.

По словам кавээнщиков, списка запрещенных тем для шуток в Первой лиге не существует, однако редакторы иногда просят убрать слишком острые политические или негативные шутки.

По словам одного из участников телеигры, иногда под запрет попадают шутки про секс, если их очень много. «Они могут сказать: "Ребята, у вас там темы секса ну очень много". Говорят, разрядите ее как-то, вытащите что-то или наполните чистыми шутками, чтобы у вас не было ее постоянно», — рассказал о работе редакторов Валерий Дуюн из команды «Близкие». Он уточнил, что редакторы не запрещают шутить на какие-то конкретные темы.

«Конкретно про [запрещенные] темы не говорили. То есть, допустим, мы покажем определенную шутку и нам скажут: "Ребят, ну вот это что-то чуть-чуть жестковато, давайте-ка ее либо заменим, либо уберем". И все», — поделилась участница команды «Родня» Анастасия Антышева. Она добавила, что не сталкивалась с тем, чтобы та или иная тема была запрещена в телеигре.

Илья Спиридонов из команды «Олег» сообщил, что иногда редакторы просят убрать из выступления политические шутки, над которыми «люди не то чтобы будут смеяться». «Больше сатира какая-то получается, очень жесткая. Как будто смеяться не хочется», — описал он такие остроты. При этом участник КВН добавил, что иногда команда борется за то, чтобы оставить их в выступлении. «Если это смешно, классно и интересно, то оставляют», — заключил Спиридонов.

Ранее о существовании цензуры в КВН рассказал популярный телеведущий и певец, бывший участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров. По его словам, в телеигре не существовало списка запретных тем, однако ее руководитель Александр Масляков мог вычеркнуть какой-либо номер по своему усмотрению. Кроме того, редакторы иногда просили поменять концовку номера, чтобы «она не была острополитической или острорелигиозной».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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