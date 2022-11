. Undead Labs хочет, чтобы State of Decay 3 для Xbox «конкурировала визуально»

Вадим Карасев





Первые две части State of Decay, одна из которых вовсе создавалась как проект независимой студии, навряд ли можно считать играми AAA-класса. Сами разработчики неоднократно говорили, что хотят создать полноценный крупномасштабный проект в серии State of Decay, который будет хорош по всем параметрам: сюжет, графика, игровые механики, масштаб мира и многие другие. Похоже, что State of Decay 3 должна стать именно такой игрой.

Глава Xbox Мэтт Бути в новом интервью немного рассказал о том, чем будет новая часть State of Decay. По его словам, игра создается на Unreal Engine, а разработчики активно сотрудничают с The Coalition, которые являются в Microsoft настоящими специалистами по движку Epic Games. Мэтт Бути заявил, что Undead Labs хочет создать игру, которая будет визуально конкурировать с другими крупными проектами:

Мы хотим, чтобы эта игра [State of Decay 3] конкурировала, мы хотим, чтобы она конкурировала, в том числе, и визуально. Одна из вещей, на которых действительно сосредоточена команда, — это анимация и технология анимации. Не менее важна для State of Decay 3 интерактивность между игроком и окружением.

Стоит сказать, что на примере State of Decay 2 разработчики из Undead Labs показали свое умение создавать игру-сервис, которую они могут годами развивать и поддерживать новым контентом. Наверняка, подобным образом будет развиваться и их новая игра в серии.

Даты релиза у State of Decay 3 все еще нет — пока разработчики показали только один короткий тизер.

Watch this video on YouTube