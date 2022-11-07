. В Disney Dreamlight Valley из Game Pass сегодня игроки получат бесплатно приятный бонус
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В Disney Dreamlight Valley из Game Pass сегодня игроки получат бесплатно приятный бонус

В Disney Dreamlight Valley из Game Pass сегодня игроки получат бесплатно приятный бонус


Издательство Gameloft в начале осени выпустило в ранний доступ игру Disney Dreamlight Valley. Проект доступен всем, кто приобретет его премиальную версию, либо игрокам с подпиской Game Pass. Для всех остальных игру Disney Dreamlight Valley сделают условно-бесплатной в 2023 году, когда она выйдет из раннего доступа.

В раннем доступе у игры Disney Dreamlight Valley возникают разнообразные проблемы, что вполне объяснимо, учитывая множество обновлений от разработчиков. Так, недавно игра получила апдейт до 60 FPS на Xbox Series X | S, но на протяжении нескольких дней играть в нее было почти невозможно из-за ошибок и серьезного падения FPS. Проблему уже исправили с новым патчем, а дополнительно разработчики решили извиниться перед игроками приятным подарком.

Gameloft объявили, что сегодня, 7 ноября, в качестве компенсации за проблемы все игроки получат в Disney Dreamlight Valley бонус в виде 2500 лунных камней:

В знак признательности за ваше терпение, поскольку мы работали над множеством проблем с момента запуска раннего доступа, мы отправим всем игрокам 2500 лунных камней в понедельник. Независимо от того, решите ли вы использовать их сейчас или сохранить эти Лунные камни, мы надеемся, что они помогут вам принести еще больше магии в вашу долину! От всего сердца благодарим вас за вашу невероятную поддержку.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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В Disney Dreamlight Valley из Game Pass сегодня игроки получат бесплатно приятный бонус
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