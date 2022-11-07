. В Disney Dreamlight Valley из Game Pass сегодня игроки получат бесплатно приятный бонус

Вадим Карасев





Издательство Gameloft в начале осени выпустило в ранний доступ игру Disney Dreamlight Valley. Проект доступен всем, кто приобретет его премиальную версию, либо игрокам с подпиской Game Pass. Для всех остальных игру Disney Dreamlight Valley сделают условно-бесплатной в 2023 году, когда она выйдет из раннего доступа.

В раннем доступе у игры Disney Dreamlight Valley возникают разнообразные проблемы, что вполне объяснимо, учитывая множество обновлений от разработчиков. Так, недавно игра получила апдейт до 60 FPS на Xbox Series X | S, но на протяжении нескольких дней играть в нее было почти невозможно из-за ошибок и серьезного падения FPS. Проблему уже исправили с новым патчем, а дополнительно разработчики решили извиниться перед игроками приятным подарком.

Gameloft объявили, что сегодня, 7 ноября, в качестве компенсации за проблемы все игроки получат в Disney Dreamlight Valley бонус в виде 2500 лунных камней: