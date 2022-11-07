. В ФРГ призвали усилить контроль за Twitter после покупки Маском
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ФРГ призвали усилить контроль за Twitter после покупки Маском

В ФРГ призвали усилить контроль за Twitter после покупки МаскомHandelsblatt: СДПГ ФРГ призвала усилить контроль за Twitter после покупки компании Маском

Представители социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали за усиление контроля за Twitter после покупки компании американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

«Я считаю, что тот факт, что Twitter теперь будет захвачен кем-то, кто хочет еще больше использовать соцсеть в политических целях, является очень проблематичным», — заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

Политик подчеркнул, что если плюрализм мнений продолжит подвергаться нападкам, власти должны будут принять последовательные меры.

Парламентарий от СДПГ Йенс Циммерман назвал текущее развитие событий «чрезвычайно критичным». При сокращении штата вдвое компания не сможет соответствовать законодательным требованиям в отношении модерации контента и рассмотрения жалоб в Европ, пишет Handelsblatt.

«Федеральное ведомство по делам юстиции должно взять Twitter под более жесткий контроль и в случае нарушений действовать быстро и решительно», — отметил Циммерман, уточнив, что если руководство не выполнит требования, будут штрафы не только против компании, но и против топ-менеджеров.

6 ноября один из основателей социальной сети Twitter, ее генеральный директор Джек Дорси, отреагировал на массовые увольнения сотрудников при новом руководителе, предпринимателе Илоне Маске и заявил о своей ответственности за происходящее.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Байдена уличили во лжи о ценах на бензин в США
Байдена уличили во лжи о ценах на бензин в США
Лунный день сегодня 7 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 7 ноября 2022 года
В ФРГ призвали усилить контроль за Twitter после покупки Маском
В ФРГ призвали усилить контроль за Twitter после покупки Маском
Undead Labs хочет, чтобы State of Decay 3 для Xbox «конкурировала визуально»
Undead Labs хочет, чтобы State of Decay 3 для Xbox «конкурировала
Настоящий мужик должен сделать это
Настоящий мужик должен сделать это
Названы сроки начала съемок фильма по вселенной «Джона Уика»
Названы сроки начала съемок фильма по вселенной «Джона Уика»
Спасатели в Сочи приступили к ликвидации последствий обрушения балкона
Спасатели в Сочи приступили к ликвидации последствий обрушения балкона
Сестры Колисниченко обиделись на Андрея Черкасова, который поддерживает Тиграна Салибекова
Сестры Колисниченко обиделись на Андрея Черкасова, который
Час дьявола: когда наступает это время и чем оно опасно
Час дьявола: когда наступает это время и чем оно опасно
"Нет страха смерти": Виктория Боня призналась, что готова умереть в любую в секунду
"Нет страха смерти": Виктория Боня призналась, что готова
Подборка гифок (25 гифок) - 04.11.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 04.11.2022
Сырая или кипяченая: какой водой правильно поливать домашние растения
Сырая или кипяченая: какой водой правильно поливать домашние растения

Топ на сегодня

Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября всем знакам зодиака: гороскоп
Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию артистов
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию
Мама Наташи Королевой вышла за богача
Мама Наташи Королевой вышла за богача
Борис Моисеев оставил после себя целый альбом
Борис Моисеев оставил после себя целый альбом
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала спецоперации
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала

Еще по теме

Социал-демократическую партию Германии впервые возглавила женщина
В Twitter начались массовые сокращения после покупки компании Маском
Глава МИД Германии объяснил, почему для Меркель важен вопрос о реформе ЕС
В Германии призвали к созданию «Соединенных штатов Европы»