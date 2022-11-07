. В Госдуме поддержали ограничения в продаже несовершеннолетним энергетиков и зажигалок

Депутаты считают, что принятый в Татарстане закон о запрете таких товаров для детей и подростков должен стать примером для всей страны

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал 2 ноября закон, запрещающий продажу детям и подросткам энергетиков и зажигалок, содержащих сниженный углеводородный газ. Закон вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования, то есть 12 ноября. Чем опасна такая продукция и планируют ли распространить подобные ограничения на всю страну, выясняла «Парламентская газета».

Штраф — до 150 тысяч рублей

С инициативой ограничить реализацию детям энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. За нарушение этого запрета она предложила ввести административную ответственность. Депутаты проект закона поддержали. 23 сентября на сессии Госсовета его приняли в первом чтении, а уже 20 октября документ приняли сразу во втором и третьем чтениях. 2 ноября закон подписал глава республики.

Теперь за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и прочей продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ, предусмотрены штрафы. Покупателям придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — 30-50 тысяч, а организациям — 100-150 тысяч.

Производители энергетических напитков используют вкусовые добавки, яркий дизайн упаковок, проводят маркетинговую кампанию, фокусируя внимание на положительном воздействии такой продукции, пояснили «Парламентской газете» актуальность принятия закона в пресс-службе парламента Татарстана. Тем не менее регулярное воздействие высоких доз кофеина, которые содержатся в энергетиках, опасно. Особенно для детей и подростков, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее о вреде энергетиков для растущего организма «Парламентской газете» рассказал и психиатр-нарколог, профессор, заслуженный врач России, депутат Госдумы VII созыва Николай Говорин.

«Сегодня врачи-кардиологи все чаще сталкиваются с нарушениями сердечного ритма у подростков, связанных с увлечением такими напитками, — констатировал Говорин. — К таким последствиям в том числе может привести передозировка кофеина. Еще один постоянный компонент энергетиков — таурин, злоупотребление которым может провоцировать психические нарушения».

Кроме того, среди подростков распространяется новый вид токсикомании — сниффинг, рассказали в пресс-службе Госсовета Татарстана. При этом токсическое опьянение достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов. Они содержатся, к примеру, в баллончиках для заправки зажигалок или в самих зажигалках.

«В прошлом году в Набережных Челнах правоохранительные органы зафиксировали четыре случая отравления газом подростков, — отметили в пресс-службе. — А в январе нынешнего года в Елабуге девочка скончалась из-за острого отравления бутаном. Подобная ситуация складывается не только в Татарстане, но и в других регионах».

Уберечь от опасности

Кому продавать безалкогольные тонизирующие напитки и товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, сегодня решают регионы. Так, например, ограничения на продажу энергетиков уже действуют более чем в 40 субъектах страны — в Башкирии, Якутии, Калмыкии, Тыве, Московской и Ленинградской областях, Карелии, Чеченской Республике, Приморском и Ставропольском краях и многих других. В ряде регионов, как и в Татарстане, ввели запрет и на продажу несовершеннолетним газовых баллонов и зажигалок. Так, например, в 2020 году такой закон приняли в Камчатском и Приморском краях и в Рязанской области. А с сентября этого года подобные ограничения стали действовать и в Нижегородской области. Однако федерального закона, устанавливающего запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним, в России нет.





Закон о запрете продажи энергетиков и зажигалок, принятый парламентом Татарстана, очень актуален, считает доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. По словам депутата, для многих субъектов, где еще не ввели такие ограничения, это будет хорошим примером.

«Принятие такого решения на федеральном уровне — это, конечно, более длительный процесс, — отметил Фаррахов. — Надо посмотреть, как можно урегулировать этот вопрос: либо законом, либо какими-то иными механизмами. Но то, что сегодня надо что-то предпринимать в этой сфере, совершенно очевидно».





Например, решить проблему с доступностью энергетиков для несовершеннолетних можно было бы путем введения акциза на такую продукцию, как это предложили сделать с сахаросодержащими напитками, предложил политик. По его словам, оперативных решений требует и «тренд», распространяющийся среди подростков, использовать не по назначению баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ.

350 жизней в год

По данным Следственного комитета, в 2016 году от сниффинга погибли 65 человек, в 2017 году — 142, в 2018 году — 154, и число жертв растет каждый год. Смерть при этом виде токсикомании наступает от паралича дыхательного центра и токсического отека головного мозга и легких. Даже однократное употребление может закончиться летальным исходом.

С 2018 по 2021 год рост смертности от сниффинга в России значительно выросла и сейчас составляет почти 350 смертельных случаев в год, отметил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. По словам депутата, сегодня важно устанавливать систему контроля так, чтобы в руки подростков эта продукция не попадала. Ограничительные меры — один из важных шагов в этом направлении, считает парламентарий. А помимо них необходима разъяснительная работа и качественная профилактика.

«Я полностью поддерживаю решение, которое было принято в Татарстане, — подчеркнул Хамзаев. — Оно направлено на то, чтобы защитить здоровье и жизнь подрастающего поколения. Я считаю, что продажу несовершеннолетним энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, нужно запретить на федеральном уровне. В Госдуме мы эту тему уже обсуждали».

Федерального запрета на оборот безалкогольных энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ для несовершеннолетних, нет, ответили на запрос «Парламентской газеты» в пресс-службе Мосгордумы и пояснили, что депутаты столичного парламента всегда оперативно реагируют на запросы горожан. К примеру, в 2015 году по инициативе московских депутатов в столице запретили розничную продажу слабоалкогольных энергетиков. Потом соответствующие изменения внесли в федеральное законодательство.

«Вопрос запрета продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним требует проработки. Если к нам будут обращаться с такими предложениями, то, конечно же, мы возьмем этот вопрос на контроль», — сказал «Парламентской газете» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.



