. В Херсоне завершился вывоз жителей на левый берег Днепра
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Херсоне завершился вывоз жителей на левый берег Днепра

В Херсоне завершился вывоз жителей на левый берег Днепра

В Херсоне 7 ноября станет последним днем организованной эвакуации с правой части берега Херсонской области на левую. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, после прибытия на левобережную часть Херсонской области жителей увозят на автобусах в Крым, откуда они отправляются в другие субъекты России. Там каждого жителя размещают в пункте временного размещения, выплачивают единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей и выдают жилищный сертификат, рассказал Стремоусов.

«Парламентская газета» писала о начале вывоза граждан с левого берега 18 октября. Тогда об организованном перемещении жителей сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Глава региона заявлял, что эта мера связана с опасностью затопления территорий из-за возможного разрушения плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанции выше по течению Днепра.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Что может рассказать ваша дата рождения о перспективах вашего финансового благополучия
Что может рассказать ваша дата рождения о перспективах вашего
Маме Ксении Собчак все равно, что происходит с ее дочерью
Маме Ксении Собчак все равно, что происходит с ее дочерью
В США заявили о «пугающем» вызове из-за поддержки Украины
В США заявили о «пугающем» вызове из-за поддержки Украины
Apple приготовилась к сокращению поставок iPhone 14 из-за решения Китая
Apple приготовилась к сокращению поставок iPhone 14 из-за решения
Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев
Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев
Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России» приостановлено
Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России»
Рояль сожрал ноты
Рояль сожрал ноты
Польша лишит пособий уезжающих из страны украинцев
Польша лишит пособий уезжающих из страны украинцев
Российское машиностроение резко сократило закупки стали
Российское машиностроение резко сократило закупки стали
Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги, удачу и любовь
Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги,
Final Fantasy XVI будет эксклюзивом Playstation 5 на протяжении 6 месяцев
Final Fantasy XVI будет эксклюзивом Playstation 5 на протяжении 6
Церковный праздник 8 ноября 2022 года: что можно и что нельзя делать в день памяти великомученика Димитрия Солунского
Церковный праздник 8 ноября 2022 года: что можно и что нельзя делать

Топ на сегодня

"Нет страха смерти": Виктория Боня призналась, что готова умереть в любую в секунду
"Нет страха смерти": Виктория Боня призналась, что готова
Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций
Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций
Маск высказался о миссии Twitter
Маск высказался о миссии Twitter
Британцы предложили лишить Украину финансирования и призвать к переговорам
Британцы предложили лишить Украину финансирования и призвать к

Еще по теме

Власти Херсона сообщили об окончании централизованного вывоза населения
В Херсонской области рассказали о «переезде» администрации региона
Из Херсона вывезли памятники и останки
В Херсонской области отбили попытку прорыва украинских войск