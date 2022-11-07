. В Херсоне завершился вывоз жителей на левый берег Днепра

В Херсоне 7 ноября станет последним днем организованной эвакуации с правой части берега Херсонской области на левую. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, после прибытия на левобережную часть Херсонской области жителей увозят на автобусах в Крым, откуда они отправляются в другие субъекты России. Там каждого жителя размещают в пункте временного размещения, выплачивают единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей и выдают жилищный сертификат, рассказал Стремоусов.

«Парламентская газета» писала о начале вывоза граждан с левого берега 18 октября. Тогда об организованном перемещении жителей сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Глава региона заявлял, что эта мера связана с опасностью затопления территорий из-за возможного разрушения плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанции выше по течению Днепра.