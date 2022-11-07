. В Московской неделе интерьера и дизайна уже приняли участие более 170 тысяч человек
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В Московской неделе интерьера и дизайна уже приняли участие более 170 тысяч человек

В Московской неделе интерьера и дизайна уже приняли участие более 170 тысяч человек

Московская неделя интерьера и дизайна объединила сотни производителей мебели, отделочных материалов, дизайнеров, архитекторов и экспертов отрасли из России и дружественных стран. По данным заместителя столичного градоначальника Натальи Сергуниной, в течение первых пяти дней участниками мероприятия стали 173 тысяч человек.

Сумма заключенных на Московской неделе интерьера и дизайна контрактов составила 5,6 млрд рублей.


"С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой — площадка для взаимодействия бизнеса. Как российского, так и международного. Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты".

Ключевыми площадками мероприятия стали павильоны № 55 и 57 на ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке. Всего задействовано 86 локаций, включая музеи и торговые центры. Более сотни событий различных форматов вошли в деловую программу. В них участвуют более 270 спикеров, в том числе эксперты из Китая, Индии, Турции, Вьетнама, Казахстана и других стран.

Дискуссия "Сделано в Москве" стала одной из самых заметных в деловой части мероприятия. В ходе дискуссии участники смогли обсудить дизайнерские тренды, а также меры поддержки бизнесменов в Москве. Встреча, посвященная цифровой экономике, онлайн-торговле и механизмам доставки товаров потребителю, также вызвала большой интерес. Для молодежи были организованы креатоны - креативные марафоны, в которых соревновались студенты, начинающие дизайнеры и архитекторы.

Московская неделя интерьера и дизайна проходит в период с 1 по 6 ноября. В заключительный день на ее площадках состоятся мастер-классы, лекции и дискуссии. Желающие смогут обсудить с экспертами оформление коммерческих помещений на примерах лучших кейсов столичных компаний.

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По материалам: uposters.ru

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