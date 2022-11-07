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В США заявили о «пугающем» вызове из-за поддержки Украины

В США заявили о «пугающем» вызове из-за поддержки УкраиныКолумнисты National Interest призвали Вашингтон к содействию в прекращении огня на Украине

США столкнулись с проблемами, возникшими из-за одновременного обеспечения оружием Тайваня и Украины, поэтому должны будут принимать непростые решения относительно приоритетов во внешней политике. Такое мнение выразили колумнисты и аналитики Даррен Спинк (Darren Spinck) и Лиам Гибсон (Liam Gibson) в материале для американского издания National Interest. В связи с этим они призвали Вашингтон к содействию прекращения огня на Украине.

«Судя по всему, Вашингтон неспособен одновременно вооружать армии Украины и Тайваня», — заявили авторы колонки. Они указали, что с февраля 2022 года США оказали военную поддержку Киеву на 18,5 миллиарда долларов, включая более 1400 зенитно-ракетных комплексов Stinger и 8500 противотанковых комплексов Javelin. США исчерпали почти треть всего запаса Javelin, уточнили колумнисты. Отмечается, что, по данным Центра стратегических и международных исследований, «для полного восстановления арсенала должно пройти много лет».

В том числе из-за конфликта на Украине Тайвань уже столкнулся с задержками поставок американского вооружения, подчеркнули Спинк и Гибсон. Они сочли, что в будущем США предстоит делать сложные выборы при расстановке приоритетов во внешней политике. «В то время как США и ее союзники на Западе испытывают буйную инфляцию, высокие процентные ставки, безработицу и предстоящую рецессию, обеспечение текущего уровня военной поддержки Украины и одновременная защита Тайваня будут пугающим вызовом», — рассудили авторы.

Вашингтону нужно использовать свое геополитическое положение, чтобы содействовать прекращению огня на Украине и добиваться политического решения конфликта между Москвой и Киевом, утверждается в материале. Помимо того, колумнисты выразили уверенность, что «вторжение» на Тайвань стало бы не только катастрофой для множества людей, но и «стратегической катастрофой», от которой США не смогут оправиться.

Ранее заместитель директора Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил, что глава Китая Си Цзиньпин планирует захватить Тайвань к 2027 году. По его словам, председатель КНР дал приказ военным подготовить Народную освободительную армию Китая к занятию контроля над островом Тайвань.

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По материалам: lenta.ru

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