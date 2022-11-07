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В Турции объяснили проблемы зерновой сделки

В Турции объяснили проблемы зерновой сделкиТурецкая партия «Родина» назвала одной из проблем зерновой сделки жадность Запада

Одна из проблем зерновой сделки — жадность Запада, именно из-за нее стороны, участвующие в соглашении, не достигли поставленных целей. Так проблемы с поставками зерна в бедные страны объяснил глава Бюро фермеров турецкой партии «Родина» профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр, передает газета Aydınlı.

«Очевидно, что зерно не доходит по назначению. Об этом также заявляют многие официальные лица. Зерно ушло в европейские страны, где больше денег, и хранится там на складах. Но зерно не идет в страны, страдающие от голода. В этом отношении цель соглашения не была достигнута», — рассказал политик.

Чакыр отметил, что более 50 стран Северной Африки, Западной и Центральной Азии нуждаются в зерне, переправленном через Черное море. Глава Бюро фермеров обратил внимание, что некоторые страны, такие как Ливан и Йемен, на 80–100 процентов зависят от этого зерна.

Политик назвал источником проблем зерновой сделки западные страны и крупные европейские корпорации, которые забирают все зерно себе, а излишки оставляют на складах. «Где Европа [революционера Жоржа] Дантона, Франция [влиятельного политика Максимильена] Робеспьера, которая была примером для всего мира? Мы видим, что государства с большими достижениями в своей истории не способны выработать иную политику, кроме как быть в плену у США», — заключил он.

29 октября Россия приостановила участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины, которые атаковали Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября российское оборонное ведомство заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. Минобороны отметило, что Россия получила гарантии от Украины.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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