Вадим Карасев

В Турции перевернулся пассажирский автобус с нелегальными мигрантами, погибли три человека

В турецком городе Сивас перевернулся автобус с нелегальными мигрантами, три человека погибли, еще 27 ранены. Об этом сообщает Cumhuriyet.

В машине в момент аварии находились 38 человек. По предварительным данным, водитель потерял управление на шоссе Малатья-Кайсери в районе Мазикиран из-за дождя. Также в ДТП пострадал сотрудник жандармерии, который сопровождал мигрантов в центр высылки.

В октябре пассажирский автобус и грузовик столкнулись в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны. В результате ДТП пострадали 25 человек. Авария произошла из-за неправильного обгона. Водители попытались избежать столкновения, однако сделать этого не удалось. В результате грузовик перевернулся и упал в кювет.