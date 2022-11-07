. В Венгрии выступили против плана ЕС по совместному финансированию Украины

Венгрия не поддержит усилия Евросоюза по оказанию финансовой помощи Украине совместными средствами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

По словам министра, Будапешт выступает против любых договоренностей с другими странами ЕС, предусматривающих совместное финансирование Киева. При этом Сияйрто отметил, что Венгрия уже оказывала поддержку Киеву на двусторонней основе и продолжит это делать.

Евросоюз 9 ноября намерен предложить Украине новый пакет финансовой помощи на следующий год в размере 18 миллиардов евро. План включает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для сбора средств Киеву, однако он требует изменений в правилах объединения, согласно которым для оказания помощи необходима единогласная поддержка всех 27 стран-членов ЕС.

Как ранее писала «Парламентская газета», в новом плане оказания финансовой поддержки Киеву речь идет о программе долгосрочного кредитования на «очень льготных условиях». Заложенные на финансовую помощь средства предназначены для проведения реформ на Украине, необходимых для вступления в Евросоюз.