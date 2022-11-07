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Василиса Володина рассказала о глобальных переменах

Василиса Володина рассказала о глобальных переменах
Астролог Василиса Володина сообщила, что наступает переломный момент. Володина каждое воскресенье в телеграм-канале делает прогноз на предстоящую неделю. По ее мнению, предстоящие семь дней - с 7 по 13 ноября, будут сложными и важными для всего человечества. В нее умещается много важных с точки зрения расположения светил и человеческих факторов событий. По мнению Василисы Володиной, неделя будет ключевой для всего, что происходит в этом году.
«Неделя с 7 по 13 ноября самая сложная в ноябре. Да что ноябрь! Возможно, она ключевая, решающая для всего, что происходит в этом году. Прежде всего лунное затмение 8-го числа. Кстати, на него выпадают очередные выборы в Конгресс США – так себе совпадение, честно говоря. Намекает, что выборы – важное событие не только для самой страны, но они многое решают и для всех мировых процессов. На них завязаны последующие глобальные изменения курса США и дома, и на мировой арене», - высказалась Василиса Володина в телеграм-канале.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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