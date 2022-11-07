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Власти Херсона сообщили об окончании централизованного вывоза населения

Власти Херсона сообщили об окончании централизованного вывоза населенияЗамглавы Херсонской области Стремоусов: завершен централизованный вывоз населения

В Херсоне завершен централизованный вывоз населения через работавшую на Днепре переправу. Об этом сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Его слова приводит ТАСС.

По словам Стремоусова, с правого берега Днепра на левый отплыл последний теплоход, далее жители города смогут покидать Херсон своими силами.

«7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые захотели перейти на левый берег», — заявил чиновник.

Стремоусов также порекомендовал тем, кто покинул правый берег, не возвращаться в дома в ближайшее время. «Жителей правобережной части Херсонской области забирают автобусы и перевозят в Крым, где народ встретят волонтеры #мыВместе и далее эвакуированные отправятся в другие субъекты Российской Федерации», — сообщил он.

22 октября администрация региона призвала всех горожан и гражданских чиновников покинуть город и переправиться на левый берег. Соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов. Из города также вывезли памятники российским военачальникам Александру Суворову и Федору Ушакову.

Ранее в Херсоне допустили передислокацию российских войск на левый берег Днепра.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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