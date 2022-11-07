. Wall Street Journal: В США призвали забрать у России "оккупированный" остров Врангеля
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Wall Street Journal: В США призвали забрать у России "оккупированный" остров Врангеля

Wall Street Journal: В США призвали забрать у России "оккупированный" остров Врангеля

Американское правительство должно забрать у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане, который почти сто лет "тоже оккупирован" Москвой, пишет The Wall Street Journal.

"Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года".

Авторы публикации указывают, что на острове Врангеля размещается российская военная база, которая представляет угрозу "суверенитету" Соединенных Штатов. Ранее ВВС США перехватили в этом районе бомбардировщики России, которые, как утверждают в СМИ, угрожали Аляске. Но появление российских военных самолетов в этом районе могло быть устроено "в рамках проецирования сил".


Остров Врангеля на карте

Напомним, что остров Врангеля относится к Чукотскому автономному округу. Расположенный на острове заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 2004 года. Остров находится на границе Западного и Восточного полушарий, его разделяет 180-й меридиан на практически равные части. Впервые остров был нанесен на карту российским первопроходцем Иваном Львовым. На картах академика Ломоносова он значился под названием "Сомнительный".

Первым человеком, кто высадился на этом острове, был немецкий китобой Эдуард Далльманн, который вел торговлю с чукчами и эскимосами. Это случилось в 1866 году, а еще через год-другой американский китобой Томас Лонг, который также обнаружил остров, дал ему название в честь Врангеля, который безуспешно искал его четыре года. Однако он не предпринимал шагов для присвоения земле статуса, а Кельвин Купер, прибывший на остров в 1881 году, высадился на берегу и сразу же водрузил там американский флаг. Уже позже из-за острова спорили между собой США и Канада, а в 1924 году из Владивостока к острову прибыла советская ледокольная канонерка "Красный октябрь" под руководством гидрографа Бориса Владимировича Давыдова и водрузила красный флаг.

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По материалам: uposters.ru

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