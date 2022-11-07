. Жена Александра Цекало показала пышную грудь в глубоком декольте
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Жена Александра Цекало показала пышную грудь в глубоком декольте

Жена Александра Цекало показала пышную грудь в глубоком декольте
31-летняя супруга продюсера Александра Цекало поделилась пикантным фото в откровенном наряде. Жена шоумена Александра Цекало, Дарина Эрвин, которая моложе его на 30 лет, взволновала фанатов новой публикацией в Сети. Художница похвасталась пышными формами. Дарина Эрвин выложила новый снимок в социальные сети. Супруга Александра Цекало поделилась фото, на котором предстала в цветочном платье с глубоким декольте. Девушка сопроводила снимок подписью.
«Терапии недостаточно. Мне необходимо сразиться с моим отцом», — прокомментировала фотографию Дарина Эрвин. Подписчики отреагировали на снимок Дарины Эрвин. Многие отметили то, как она хорошо выглядит. «Выглядишь фантастически!», «Что за платье!», «Красотка», «Вау! Я влюблен», «Ты - женщина моей мечты», «Ты и это платье созданы друг для друга», — написали они. Стоит отметить, что знаменитость часто публикует в личном аккаунте свои откровенные фотографии. Напомним, что Дарина Эрвин родилась в Казахстане. В юности она работала моделью. После завершения карьеры Эрвин переехала в США. В 2018 году Дарина познакомилась с продюсером Александром Цекало. Через год они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз.
# Шоу-бизнес Цекало Александр
По материалам: z-aya

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