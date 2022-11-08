. 15 гениальных приспособлений для заботы о питомцах, которые заставят вас сказать: «Я тоже такое хочу»

Сегодня трудно найти дом, в котором не было бы домашних питомцев. Любовь к четвероногим друзьям заставляет человека делать всё возможное, чтобы улучшить их жизнь и сделать её более комфортной. Современные производители предлагают множество удивительных товаров, которые помогут в уходе за пушистиками и избавят владельца от значительного объёма головной боли, связанной с уборкой шерсти, кормлением и организацией досуга.

Некоторые хозяева предпочитают включить смекалку и соорудить что-то самостоятельно, предварительно подсмотрев идею у кого-то другого и адаптировав её под своего питомца. Предлагаем вам взглянуть на целый ряд любопытных и полезных приспособлений для животных. Возможно, некоторые из них приглянутся и вам.

Домик для кошки, который утеплён и имеет электрическое отопление

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Моя жена начала кормить бездомную кошку, но у меня аллергия, поэтому мы не смогли взять её к себе. Вместо этого я построил кошке собственный домик. Посмотрите на её довольную мордочку.

Компания Stand For Strays Thailand запустила складные приюты для бездомных собак

Прогулочные коляски для животных

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Настоящие кошачьи папы.

Красивая и удобная лежанка для кота или маленькой собаки

Стульчик для кормления собак

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Это не совсем обычный стул. Он нужен собакам, имеющим мегаэзофагус — расширение пищевода. После кормления приспособление позволяет оставаться собаке в вертикальном положении, благодаря чему пища и вода следуют от глотки к желудку и правильно усваиваются.

Ошейник с GPS-трекером

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Устройство позволяет отслеживать передвижение питомца в режиме реального времени. Благодаря его наличию ваш пёс никогда не потеряется.

Сушилка для животных позволяет быстро привести шерсть в порядок при комфортной температуре

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Ой, чувак, я думал, ты напечатал собаку на 3D-принтере.

Девушка сделала страховочный ограничитель для слепой собаки

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Приспособление позволит животному в лишний раз не сталкиваться с препятствиями, которые могут его травмировать.

Ограничитель для собак маленьких пород

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Производители создают специальные ограничители для маленьких пород, не позволяющие им протискиваться в места, из которых потом будет сложно выбраться. Также такие штуки помогают предотвратить случайный побег любимца.

Шапочка для купания поможет избежать попадания влаги в уши

Будущее уже наступило. Cамоубирающий лоток для кошек Whisker Litter-Robert

Дождевик для собак

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Этот пёсик готов отправиться на прогулку даже в самую ненастную погоду!

Мягкая стенка для кошек, по которой можно лазать и прыгать

Специальные ботиночки для прогулок в дождливую погоду

Пылесос для животных

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Приспособление помогает быстро собрать лишнюю шерсть не только с животного, но и с поверхностей, где питомец предпочитает отдыхать. Пылесос можно использовать для кошек и собак.

Здесь вы можете посмотреть на крутые приспособления в общественных местах, которые были придуманы специально для детей.