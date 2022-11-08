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15 гениальных приспособлений для заботы о питомцах, которые заставят вас сказать: «Я тоже такое хочу»

15 гениальных приспособлений для заботы о питомцах, которые заставят вас сказать: «Я тоже такое хочу»

Сегодня трудно найти дом, в котором не было бы домашних питомцев. Любовь к четвероногим друзьям заставляет человека делать всё возможное, чтобы улучшить их жизнь и сделать её более комфортной. Современные производители предлагают множество удивительных товаров, которые помогут в уходе за пушистиками и избавят владельца от значительного объёма головной боли, связанной с уборкой шерсти, кормлением и организацией досуга.

Некоторые хозяева предпочитают включить смекалку и соорудить что-то самостоятельно, предварительно подсмотрев идею у кого-то другого и адаптировав её под своего питомца. Предлагаем вам взглянуть на целый ряд любопытных и полезных приспособлений для животных. Возможно, некоторые из них приглянутся и вам.

Домик для кошки, который утеплён и имеет электрическое отопление

gnarly-skull

Моя жена начала кормить бездомную кошку, но у меня аллергия, поэтому мы не смогли взять её к себе. Вместо этого я построил кошке собственный домик. Посмотрите на её довольную мордочку.

Компания Stand For Strays Thailand запустила складные приюты для бездомных собак

Yodsa Gap

Прогулочные коляски для животных

EarlyNeedleworker

Настоящие кошачьи папы.

Красивая и удобная лежанка для кота или маленькой собаки

DeltaMVperru

Стульчик для кормления собак

A_SourlKraut

Это не совсем обычный стул. Он нужен собакам, имеющим мегаэзофагус — расширение пищевода. После кормления приспособление позволяет оставаться собаке в вертикальном положении, благодаря чему пища и вода следуют от глотки к желудку и правильно усваиваются.

Ошейник с GPS-трекером

Kem1zt

Устройство позволяет отслеживать передвижение питомца в режиме реального времени. Благодаря его наличию ваш пёс никогда не потеряется.

Сушилка для животных позволяет быстро привести шерсть в порядок при комфортной температуре

Dreamlighter777

Ой, чувак, я думал, ты напечатал собаку на 3D-принтере.

Девушка сделала страховочный ограничитель для слепой собаки

mattiebgood

Приспособление позволит животному в лишний раз не сталкиваться с препятствиями, которые могут его травмировать.

Ограничитель для собак маленьких пород

puppybumpers / puppybumpers

Производители создают специальные ограничители для маленьких пород, не позволяющие им протискиваться в места, из которых потом будет сложно выбраться. Также такие штуки помогают предотвратить случайный побег любимца.

Шапочка для купания поможет избежать попадания влаги в уши

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Будущее уже наступило. Cамоубирающий лоток для кошек Whisker Litter-Robert

AuthorNFanning / Litter_Robot

Дождевик для собак

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Этот пёсик готов отправиться на прогулку даже в самую ненастную погоду!

Мягкая стенка для кошек, по которой можно лазать и прыгать

Rosa Sellies

Специальные ботиночки для прогулок в дождливую погоду

walkeepaws

Пылесос для животных

inspireuplift

Приспособление помогает быстро собрать лишнюю шерсть не только с животного, но и с поверхностей, где питомец предпочитает отдыхать. Пылесос можно использовать для кошек и собак.

Здесь вы можете посмотреть на крутые приспособления в общественных местах, которые были придуманы специально для детей.

# Интересное
По материалам: twizz

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