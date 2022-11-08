15 крайне неловких ситуаций, когда маленькая стирка закончилась большим провалом
Стирка — рутинный бытовой процесс, который, несмотря на свою обыденность, может принести массу сюрпризов. И сюрпризы эти не из приятных. Кто ни разу не доставал из машинки розовую вещицу, которая была белой до того, как попала в одну корзину с чем-то красным? А постиранные наушники, чеки и прочее содержимое карманов — это уже классика. Мы собрали для вас примеры подобных стирочных провалов.
Когда в корзине с бельём оказалась книга
Попытка постирать подушку
Постирал мою подарочную карту на кофе номиналом 20 долларов
Напоминание о необходимости проверять карманы перед стиркой.
Когда забываешь выбросить салфетку перед стиркой
Когда стирка плавно переходит в пенную вечеринку
Осознал, что консоль попала в корзину с грязными вещами
Повреждение водой не подлежит ремонту.
Сломала ноготь во время стирки… У меня они ненаращённые
Некоторые подушки нельзя стирать в машине
Моя мама постирала мой любимый свитер
Оставил сертификат о вакцинации от ковида в кармане
До того, как его постирали, он доходил до талии
Результат стирки колоды Uno
Никто не заметил, как она попала в бельё для стирки.
Угадайте, кто забыл ключи от машины в кармане джинсов… в день стирки
Попыталась отстирать простыню, и вот что произошло
До окончания стирки оставалось 12 минут, когда я увидела это
Будьте внимательны! И пусть ваша стирка проходит только удачно. А пока посмотрите ещё одну неловкую подборку, герои которой совершили ошибку, и она оказалась роковой.