. 15 типов людей, которые раздражают нас в соцсетях

В наше время люди так много пользуются социальными сетями, что некоторым из них уже можно ставить диагнозы...

1. Люди, нашедшие смысл жизни в селфи.

2. Люди, публикующие в сети сотни фотографий своего малыша.

3. Люди, которые делятся всеми подробностями своего очередного путешествия или отпуска.

4. Люди, полагающие, что мир должен знать, что они едят.

5. Люди, которые посвящают свои странички усатым и полосатым домашним питомцам.

6. Люди, с головой уходящие в ностальжи. Мол, а раньше-то было ооо...

7. Восторженные и впечатлительные люди, которых все вокруг удивляет и восхищает.

8. Люди, выставляющие на своей страничке фото мест, которые они хотели бы посетить. Или уже посетили, но теперь соскучились и хотят туда снова.

9. Люди, афиширующие отношения со своим новым бойфрендом или девушкой.

10. Люди, которые выставляют на страничке только снимки природы. Причем, что интересно, не свои снимки.

11. Люди, бесконечно цитирующие великих и знаменитых.

12. Люди, пишущие длинные тексты о том, как им не нравятся страна и город, в которых они живут.

13. Люди, которые не дают другим приступить к еде, пока не будет сделано фото на память.

14. Люди, каждый день публикующие фото прочитанной книжки.

15. Люди-геймеры.

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