. 17 поразительно красивых рукотворных изделий, которые были выполнены в виде животных

Творчество — это возможность для человека забыть про все существующие рамки и создавать то, что просит душа. Но если кто-то находит способ самовыражения в танцах или песнях, то другие предпочитают окунуться в мир рукоделия. Только оно тоже не заканчивается на вышивке крестиком и вязании шерстяных носочков. Некоторые творческие порывы людей заходят настолько далеко, что в их руках появляется что-то очень интересненькое. Например, удивительные звери во всех возможных проявлениях, для которых, кажется, пора открывать новое царство природы.

Сказочный паук удивительного цвета

Сова, выполненная в технике фелтинг

Фелтинг — это валяние из шерсти. Техника подразумевает под собой превращение пушистого и непослушного комка шерсти в плотный войлок, из которого потом создаётся что угодно.

Стеклянная черепаха, к которой так и хочется прикоснуться

Вязаная игуана, которая была расписана красками и украшена деталями из полимерной глины

Бабочка, которую я сделал из переработанной электроники!

Реалистичный пёс, созданный руками творческого человека

Брошки в виде изумрудных жучков

Так бы и затискал эту пушистую кроху

«Я создал что-то пугающее и удивительное одновременно»

Старая шубка превратилась в милейшего ослика

Зверёк из мира фантастика, чья мордочка щепетильно вылеплена из полимерной глины

Чёрный ворон из стекла

Идея того, как можно обыграть скучный цветник для вашего комнатного растения

И таких идей целое море, оно позволяет нам избавиться от невзрачненьких баночек и посадить наши цветики-семицветики в более креативные горшки. У кого-то же из этого даже получаются целые арт-объекты.

«Я наконец-то закончил своего гигантского витражного бегемота. В восторге от того, как же он хорош!»

Опасная акула, оказавшаяся в четырёх стенах куба из смолы

Таких паучков и бояться смешно

Сладкий и безумно яркий осьминог растёкся по всему торту

Этот сладкий обитатель подводного мира оказался работой для проекта на тему беспозвоночных, который надо было выполнить для класса зоологии. И, кажется, у осьминога есть все шансы на победу.

Здесь вы можете посмотреть на то, как люди превзошли самих себя и какого совершенства они достигли в своём мастерстве спустя годы.