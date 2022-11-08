. 19 фотопризнаний родителей, которые ощутили, что дети — это не хухры-мухры, а настоящий апокалипсис

Воспитание детей — это огромный труд. Нет, даже не так. Это титанический труд! Появление малышей в семье закономерно сопровождается прибавлением ряда сложностей, к которым молодые родители оказываются не всегда готовы. В результате смена привычного уклада жизни может восприниматься достаточно болезненно.

Как тут не приуныть, если про сон и нормальное питание приходится на некоторое время забыть? Однако новоиспечённые мамы и папы не унывают. Они стараются смотреть на всё происходящее с юмором. Чтобы поднять настроение себе и окружающим, некоторые родители выкладывают в сеть смешные коллажи в формате «до и после», которые показывают, как поменялась их жизнь после рождения детей.

Тут теперь другое веселье

Не мама, а увлекательный объект для исследования

Выражение лица мамы на этой фотографии бесценно. На что только не пойдёшь, чтобы тебе дали спокойно полежать хотя бы несколько минут.

Вжух! Трансформация произошла успешно

Папа не ожидал такого подвоха

Как меняется семейная жизнь после рождения детей

Ребята решили показать миленькую зарисовку, которая наглядно показывает, какие коррективы вносит рождение детей в семейную жизнь. Родители, узнали себя?

Рождение детей не всегда даётся просто

Сейчас в жизни стало явно меньше сальсы

Первое фото на конкурсе «Шоу года», на втором фото я спасаюсь от детей и пытаюсь вздремнуть в саду в апреле.

Жизнь до и после появления детей

Забудьте о порядке, теперь ваш дом — это обитель хаоса.

Красивая, пусть и уставшая

Оказывается, силовые тренировки могут утомлять не так уж сильно

Пробуждение в одиночестве? Нет, не слышали

Когда на горячих красавчиков попросту не осталось сил

Вы можете иметь расслабляющее джакузи или детей. Нельзя иметь и то, и другое

Дневной сон ребёнка — отличная возможность вздремнуть самой

Почему никто не сказал, что будет так сложно?

От псевдо-зомби к настоящему.

Когда наконец-то дошло, что ты теперь папа

Изменения в жизни после рождения ребёнка? Да кто вам такое сказал?

Кажется, скоро мама начнёт всех бить

Здесь вы можете посмотреть, что смешного может случиться, если оставить детей наедине с животными.