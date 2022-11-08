. 19 работ от корейского художника, который представил, как бы выглядели предметы и животные, будь они людьми

Есть люди, которые отличаются от многих своим нестандартным мышлением и взглядом на окружающий мир. Как правило, благодаря таким фантазёрам мы тоже начинаем смотреть на привычные нам вещи совсем по-другому. Например, один корейский художник под ником rinotuna открывает нам глаза, показывая, как бы выглядели разные существа и предметы, перевоплотись они в человеческий облик. И, кажется, это были бы очень яркие личности!

Морж

Бананчик

Ядовитая лягушка

В каждой своей работе художник старается отразить не только внешний вид исходника, начиная от позы и заканчивая мелкими деталями, но и всю его суть. Ведь автору наверняка хочется, чтобы люди, взглянув раз на его картинку, задавались бы одним и тем же вопрос: «А не мог ли я нигде видеть что-то похожее?»

Дерзкий пингвин Адели

Та самая известная телефонная будка из Лондона

Заряженные батарейки

Орёл

Попугай

Подсолнух

Магнит

Камера видеонаблюдения

Шершень

Многие герои художника rinotuna выглядят так стильно и дерзко, что, кажется, создателям аниме-мультфильмов пора приглядеться к рисункам автора.

Ласточка

Пчёлка

Лакомый рожок мороженого с мятно-шоколадным вкусом

Ландыш

Сибирский хаски

Не зря говорят, что между людьми и животными иногда не составит большего труда найти сходства. И это доказывают не только работы автора rinotuna, но и другого художника из Южной Кореи. Он оказался солидарен со своим коллегой по цеху и создал целую коллекцию перевоплощений животных и птиц в мультяшные образы, которые очень сильно напоминают нас — людей.

Лимончик

Гранат

Здесь вы найдёте больше работ корейского художника, который поможет вам взглянуть на этот мир чуточку иначе.