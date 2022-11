. Activision подтвердила «премиум-релиз» Call of Duty в 2023 году, но, похоже, что это не новая часть

Вадим Карасев





Уже давно ходят слухи, что издательство Activision Blizzard в будущем году сделает перерыв в ежегодных выпусках новых игр серии Call of Duty. Официально пока об этом не говорят, а в рамках результатов за прошедший финансовый квартал Activision объявила о планах выпустить в будущем году некий «премиум-релиз» Call of Duty, в отчете он заявлен как «следующий полноценный премиальный релиз Call of Duty».

Известный журналист Джейсон Шрайер, который практически всегда сообщает точную информацию об игровых планах студий и издательств, дал пояснение в Twitter. По его словам, издательство Activision Blizzard не выпустит в 2023 году новую часть серии Call of Duty, он сообщает о следующих планах компании:

Следующая игра серии Call of Duty разрабатывается Treyarch — она выйдет в 2024 году.В следующем году выйдет «премиум» (платное) дополнение для Modern Warfare II от Sledgehammer.В этом дополнении должно быть много контента (сюжетного и для мультиплеера). Шрайер считает, что дополнение даже может выйти по полноценной цене в $60-70, поэтому, отмечает он, DLC и называют «полным» релизом. Но журналист уверен, что речь идет именно о расширении Call of Duty: Modern Warfare II.

Напомним, игра Call of Duty: Modern Warfare II всего за 10 дней достигла выручки в $1 млрд.