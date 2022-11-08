. Activision все еще уверена в завершении сделки с Microsoft к июню 2023 года
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Activision все еще уверена в завершении сделки с Microsoft к июню 2023 года

Activision все еще уверена в завершении сделки с Microsoft к июню 2023 года


Прошло 10 месяцев с анонса сделки Microsoft и Activision Blizzard. Покупка столь большого масштаба обязана пройти проверки со стороны регуляторов, и сейчас это происходит в самых важных регионах. На данный момент Microsoft еще не получила добро на завершение сделки в США, Британии и Европе, где особенно важно добиться одобрения.

New York Post: сделка Microsoft и Activision Blizzard рискует развалиться, у компаний возникли разногласия

Но, похоже, что планы на завершение сделки к концу июня 2023 года все еще актуальны. Глава Activision Бобби Котик в рамках отчета за минувший финансовый квартал выразил уверенность, что сделка будет завершена в ранее назначенные сроки:

Мы по-прежнему ожидаем, что наша сделка будет закрыта в текущем финансовом году Microsoft, который подходит к концу в июне 2023 года.

Стоит сказать, что ранее и Фил Спенсер выражал уверенность в прохождении всех необходимых проверок для завершения сделки в ранее обозначенные сроки.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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