Activision все еще уверена в завершении сделки с Microsoft к июню 2023 года
Прошло 10 месяцев с анонса сделки Microsoft и Activision Blizzard. Покупка столь большого масштаба обязана пройти проверки со стороны регуляторов, и сейчас это происходит в самых важных регионах. На данный момент Microsoft еще не получила добро на завершение сделки в США, Британии и Европе, где особенно важно добиться одобрения.New York Post: сделка Microsoft и Activision Blizzard рискует развалиться, у компаний возникли разногласия
Но, похоже, что планы на завершение сделки к концу июня 2023 года все еще актуальны. Глава Activision Бобби Котик в рамках отчета за минувший финансовый квартал выразил уверенность, что сделка будет завершена в ранее назначенные сроки:
Мы по-прежнему ожидаем, что наша сделка будет закрыта в текущем финансовом году Microsoft, который подходит к концу в июне 2023 года.
Стоит сказать, что ранее и Фил Спенсер выражал уверенность в прохождении всех необходимых проверок для завершения сделки в ранее обозначенные сроки.