. Ани Лорак отдыхает с повзрослевшей дочкой в Испании

44-летняя певица Ани Лорак взяла с собой 11-летнюю дочь Софию на отдых в Испанию. Ани Лорак недавно рассекретила своё местонахождение. Еще недавно источники сообщали, что певица после долго отсутствия вернулась в Россию. Но её визит был коротким. Уже скоро Лорак лично объявила, что уехала в Испанию, где она чувствует себя как дома. Сегодня артистка показала, с кем она отдыхает в жарких краях. Как оказалось, свою дочку Софию исполнительница забрала с собой. Изменения во внешности подростка поразили публику. Многие были шокированы тем, что 11-летняя дочь Лорак уже доросла до мамы, а в будущем, похоже, перерастет её минимум на голову.«Две красавицы. Как я рад что они отдыхают в Испании», «.Доченька рядом», «Рады вас видеть наши красотки! Прекрасно выглядите! Удачи и здоровья», «Доченька такая взрослая уже... время остановись», «София переняла от вас все самое лучшее», «Ого, подросла! Мамина радость», «Каролина, вы такие красивые с дочкой, как подружки», - пишут поклонники. Между прочим, до сих пор неизвестно, забрала ли Лорак документы дочки из элитной подмосковной гимназии. По слухам, певица ещё весной перевела Софию на домашнее обучение и отправила её к отцу Мурату Налчаджиоглу в Турцию. Писали, что певица возобновила отношения с бывшим мужем, но сам бизнесмен эту информацию не подтвердил. Известно, что турок помолвлен с визажисткой Лилией Реус.