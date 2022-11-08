. Анжелика Агурбаш задолжала огромные деньги
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Анжелика Агурбаш задолжала огромные деньги

Анжелика Агурбаш задолжала огромные деньги
С Анжелики Агурбаш требуют колоссальные деньги за шубы. Исполнительница хита «Я буду жить для тебя» появляется на светских тусовках и выпускает новые треки. После громкого развода с бизнесменом Николаем Агурбашем артистка совмещает карьеру с заботой о троих детях. Однако, как выяснилось, разрыв с «колбасным королем» сильно ударил по карману Анжелики. Поп-дива оформила развод со вторым супругом в 2012 году. После этого оба начали делить имущество. Для переезда Анжелика оформила в банке ВТБ кредитную карту на миллион рублей. Представительница Беларуси на «Евровидении-2005» истратила все полученные средства, но повременила с процентами по кредиту. В результате у звезды сцены накопился долг в размере 686 тысяч рублей.
Банк ВТБ подал иск против певицы, суд его утвердил, сообщает Mash. Это не единственный раз, когда у Агурбаш возникли проблемы с законом. В этом году ей предъявила претензии фабрика шуб в родной певице Беларуси. Анжелика взяла у неё на реализацию 40 роскошных изделий, но денег на предприятии так и не увидели. Руководство фабрики потребовало 83 тысячи долларов за норку, соболя, куницу и других пушных зверьков.
# Шоу-бизнес Агурбаш Анжелика
По материалам: z-aya

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