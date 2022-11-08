. Астролог Кажетта Ахметжанова назвала самые невезучие знаки зодиака

Согласно гороскопу Кажетты Ахметжановой, пять знаков зодиака считаются самыми невезучими. Им достался непростой характер, из-за чего не везет по жизни. Они сталкиваются с проблемами и трудностями чаще остальных, и совершают много необдуманных поступков, после чего сильно об этом жалеют.

Самые невезучие знаки зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны не привыкли никого слушать и всегда поступают так, как посчитают нужным. Все это приводит к тому, что в своей жизни они делают слишком много ошибок и опрометчивых действий. Они часто вступают в конфликты с близкими людьми и коллегами по работе. Еще одним негативным качеством является то, что они не любят доводить начатое дело до конца. Если представителям знака что-то не удается сделать с первого раза, то они не будут пробовать дальше, а сразу же потеряют к этому интерес. Им проще переключиться на что-то новое. Такое их поведение приводит к потере доверия и появлению врагов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки слишком доверчивые и открытые. Они всегда всем сочувствуют и помогают, из-за чего часто становятся жертвами манипуляций и обмана. Окружающие люди нередко пользуются их добротой и перекладывают на них свои задачи и обязанности. Ракам ничего не остается делать, как решать вопросы чужих людей, забывая о своих проблемах и потребностях. В конечном итоге Раки оказываются в бедственном положении и им никто не приходит на помощь. В этот момент они могут понять, кто является другом, а кто нет. Между тем представители знака не слушают тех, кто пытается их предупредить о возможных последствиях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы наделены большой силой, но степень их везения зависит от того, как они ее используют. Если они понимают, что окружающие их люди слабее духом, то могут стать для них отменными защитниками и спасителями. В противном случае Скорпионы становятся настоящими тиранами, которые могут довести любого, кто им перейдет дорогу. Если они видят негативные черты у других людей, то тут же стараются их подавить. Они никогда не согласятся на компромисс, из-за чего создают себе плохую репутацию и портят отношения с окружающими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги считаются невезучими из-за способности притягивать к себе неприятности и проблемы. Они не верят в удачу. Это рациональные личности, которые привыкли все делать по своему и не позволят себе сделать шаг в сторону, даже если там есть большие перспективы. Представители знака закрытые, негибкие и упрямые. Порой они сами себе вредят. Если они не заставят себя видеть возможности, то удачи и успеха им не видать. Козероги идеализируют людей, что не дает им видеть истинную их сущность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам кажется, что вся их жизнь состоит из одной черной полосы, но это не всегда так. Главная их проблема состоит в том, что они пессимистично настроены и видят во всем только плохое. При всем этом они критичны и эмоциональны к своей персоне. Они часто обращают внимание на свои недостатки и чуть ли не культивируют их. Вдобавок ко всему этому Рыбы слишком слабы в психологическом плане, поэтому на них можно легко надавить и они сделают все, что им скажут.