. Bioware опубликовали тизер новой Mass Effect к празднику фанатов серии

Вадим Карасев





Каждый год 7 ноября фанаты серии Mass Effect отмечают «День N7». Издательство EA и студия Bioware регулярно преподносят интересные материалы, связанные с серией, к празднику. В прошлом году на день N7 опубликовали первый тизер-постер новой Mass Effect, а в этом году представили небольшой тизер-ролик.

Студия Bioware сегодня показала короткое видео, связанное с новой частью Mass Effect. Видео можно посмотреть ниже, в нем демонстрируется недостроенный ретранслятор, вокруг которого летают корабли. Разработчики посоветовали игрокам, а особенно поклонникам серии, потщательнее изучить материал, из чего можно сделать выводы, что в нем скрываются некие намеки на будущую часть.

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Напомним, у новой Mass Effect пока нет даты релиза. Игра должна выйти после Dragon Age: Dreadwolf, которая недавно преодолела стадию альфа-тестирования.