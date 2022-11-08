. Bioware опубликовали тизер новой Mass Effect к празднику фанатов серии
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Bioware опубликовали тизер новой Mass Effect к празднику фанатов серии

Bioware опубликовали тизер новой Mass Effect к празднику фанатов серии


Каждый год 7 ноября фанаты серии Mass Effect отмечают «День N7». Издательство EA и студия Bioware регулярно преподносят интересные материалы, связанные с серией, к празднику. В прошлом году на день N7 опубликовали первый тизер-постер новой Mass Effect, а в этом году представили небольшой тизер-ролик.

Студия Bioware сегодня показала короткое видео, связанное с новой частью Mass Effect. Видео можно посмотреть ниже, в нем демонстрируется недостроенный ретранслятор, вокруг которого летают корабли. Разработчики посоветовали игрокам, а особенно поклонникам серии, потщательнее изучить материал, из чего можно сделать выводы, что в нем скрываются некие намеки на будущую часть.


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Напомним, у новой Mass Effect пока нет даты релиза. Игра должна выйти после Dragon Age: Dreadwolf, которая недавно преодолела стадию альфа-тестирования.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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