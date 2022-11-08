. Что можно делать и что нельзя на обетный день или Зарок на Параскеву, почему предки считали, что исполняется любое желание

Зарок на Параскеву в 2022 году выпадает на 9 ноября. Наши предки верили, что в этот день могут исполниться любые желания. Народный праздник имеет свои традиции и поверья, обычаи и запреты.

Правда ли, что на обетный день исполняются желания

На Руси предки 9 ноября всегда считали обетным днем, то есть временем, которое отлично подходит для исполнения обещаний. Часто женщины зарекались и обещали выполнить какую-то трудную работу в полном молчании. Обычно давали обет выткать за ночь пелену для иконы Пресвятой Богородицы.

Предки верили, что в таком случае Параскева способна исполнить самое заветное желание (но оно должно быть достойным) или же подарить исцеление от болезней близкому человеку.





Считалось, что обещание можно давать с любым сроком исполнения — в тот же день или на протяжении нескольких лет. Главное, выполнить его, иначе благополучие и удача будут очень редким гостем в доме.

Традиции Зарока на Параскеву

Святую считали заступницей представительниц прекрасного пола, она могла выполнить любое желание. Обет давали в соответствии со специальным обрядом. Для этого ставили святые иконы и кресты, обещание давали перед ними. Обязательно нужно было все выполнить, иначе окружающие могли перестать уважать человека.

Состоятельные люди для такого обряда сооружали специальные часовни. Они были святыми и неприкосновенными. За ними было принято хорошо ухаживать, постоянно поддерживать в чистоте и порядке.





Если в семье кто-то серьезно болел, нужно было дать обет в полном молчании и исполнить его. Говорили, что для его закрепления стоит отправиться в церковь, помолиться святой, прося поддержки и помощи. Она слышала и обязательно помогала.

Приметы на обетный день 9 ноября

Если с самого утра на ветках наблюдается иней, значит, стоит готовиться к морозам;

туман поутру предвещает скорую оттепель;

если гусь заходит на лед, зима настанет не скоро;

знахари и целители в этот день снимают порчу и отводят сглаз;

праздник отлично подходит для завершения любых дел, начатых ранее;

если в этот день актер после спектакля заберет домой все цветы и подарки, которые ему подарили, значит, его популярность скоро угаснет;

плохой приметой было начинать новое дело – все равно ничего не получится;

люди, которые родились 9 ноября, с рождения наделены литературным даром и будут очень любить читать.

Что можно делать и что нельзя 9 ноября 2022 года

Раньше на праздник был обычай выпекать много пирогов с разными начинками. Делалось это в полной тишине, с молитвой. Все пироги раздавали беднякам и нищим. Если они оставались, домой нельзя было забирать, поэтому несли в церковь. И только потом можно было просить Параскеву о здоровье для своей семьи.





В праздник нельзя было скандалить, начинать новые проекты и заниматься обыденными домашними делами. 9 ноября считалось идеальным днем для дачи зароков. За их выполнение святая обязательно исполняла заветные желания.

В этот день предки отправлялись к знахарям и целителям для лечения глазных заболеваний. Праздник считался очень сильным в плане энергетики, поэтому отлично подходил для снятия порчи. Причем даже от самой сильной, от которой человек страдал на протяжении длительного времени.