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Что можно делать и что нельзя на обетный день или Зарок на Параскеву, почему предки считали, что исполняется любое желание

Что можно делать и что нельзя на обетный день или Зарок на Параскеву, почему предки считали, что исполняется любое желание

Зарок на Параскеву в 2022 году выпадает на 9 ноября. Наши предки верили, что в этот день могут исполниться любые желания. Народный праздник имеет свои традиции и поверья, обычаи и запреты.

Правда ли, что на обетный день исполняются желания

На Руси предки 9 ноября всегда считали обетным днем, то есть временем, которое отлично подходит для исполнения обещаний. Часто женщины зарекались и обещали выполнить какую-то трудную работу в полном молчании. Обычно давали обет выткать за ночь пелену для иконы Пресвятой Богородицы.

Предки верили, что в таком случае Параскева способна исполнить самое заветное желание (но оно должно быть достойным) или же подарить исцеление от болезней близкому человеку.


Считалось, что обещание можно давать с любым сроком исполнения — в тот же день или на протяжении нескольких лет. Главное, выполнить его, иначе благополучие и удача будут очень редким гостем в доме.

Традиции Зарока на Параскеву

Святую считали заступницей представительниц прекрасного пола, она могла выполнить любое желание. Обет давали в соответствии со специальным обрядом. Для этого ставили святые иконы и кресты, обещание давали перед ними. Обязательно нужно было все выполнить, иначе окружающие могли перестать уважать человека.

Состоятельные люди для такого обряда сооружали специальные часовни. Они были святыми и неприкосновенными. За ними было принято хорошо ухаживать, постоянно поддерживать в чистоте и порядке.


Если в семье кто-то серьезно болел, нужно было дать обет в полном молчании и исполнить его. Говорили, что для его закрепления стоит отправиться в церковь, помолиться святой, прося поддержки и помощи. Она слышала и обязательно помогала.

Приметы на обетный день 9 ноября

  • Если с самого утра на ветках наблюдается иней, значит, стоит готовиться к морозам;
  • туман поутру предвещает скорую оттепель;
  • если гусь заходит на лед, зима настанет не скоро;
  • знахари и целители в этот день снимают порчу и отводят сглаз;
  • праздник отлично подходит для завершения любых дел, начатых ранее;
  • если в этот день актер после спектакля заберет домой все цветы и подарки, которые ему подарили, значит, его популярность скоро угаснет;
  • плохой приметой было начинать новое дело – все равно ничего не получится;
  • люди, которые родились 9 ноября, с рождения наделены литературным даром и будут очень любить читать.

Что можно делать и что нельзя 9 ноября 2022 года

Раньше на праздник был обычай выпекать много пирогов с разными начинками. Делалось это в полной тишине, с молитвой. Все пироги раздавали беднякам и нищим. Если они оставались, домой нельзя было забирать, поэтому несли в церковь. И только потом можно было просить Параскеву о здоровье для своей семьи.


В праздник нельзя было скандалить, начинать новые проекты и заниматься обыденными домашними делами. 9 ноября считалось идеальным днем для дачи зароков. За их выполнение святая обязательно исполняла заветные желания.

В этот день предки отправлялись к знахарям и целителям для лечения глазных заболеваний. Праздник считался очень сильным в плане энергетики, поэтому отлично подходил для снятия порчи. Причем даже от самой сильной, от которой человек страдал на протяжении длительного времени.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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