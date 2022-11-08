. Что не так с рецептом: почему не получаются пышные и румяные оладьи
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Что не так с рецептом: почему не получаются пышные и румяные оладьи

Что не так с рецептом: почему не получаются пышные и румяные оладьи

Оладьи — одно из самых легких и простых в приготовлении блюд. Их часто подают на завтрак. Однако если не знать элементарных правил приготовления, то даже такое простое блюдо может быть испорчено. Не у всех оладьи получаются пышными и румяными.

Почему не получаются пышные оладьи

Часто на сковородке при жарке оладьи поднимаются, но стоит их переложить на блюдо, как они тут же падают. Причины могут быть разными. Во-первых, из-за того, что тесто получилось жидким. С этой проблемой можно легко разобраться, если добавить немного муки.


Во-вторых, они могут упасть, если для приготовления теста был использован кефир из холодильника. Важно, чтобы данный кисломолочный напиток был комнатной температуры, в противном случае можно не надеяться на получение пышных оладий.

В-третьих, десерт может быть не пышным из-за холодной сковороды. Важно при готовке наливать тесто только на раскаленную сковородку. Жарка оладий без использования крышки также может привести к тому, что они упадут.

Почему не получаются румяные оладьи

Во многом это связано с тем, что хозяйки не дожидаются, пока сковорода хорошо разогреется, и сразу наливают тесто. Необходимо придерживаться четких правил.


Перед тем как приступить к приготовлению данного завтрака, следует дождаться, пока сковорода сильно разогреется, смазать ее немного растительным маслом и затем уменьшить огонь до минимума. И только уже после всех этих нехитрых манипуляций можно наливать тесто.

Секреты приготовления пышных оладий на кефире

Пышность оладий зависит от вкуса кефира: чем кислее он будет, тем пышнее выйдет блюдо. Желательно отдавать предпочтение жирным молочным продуктам, тогда оладьи получатся вкусными.

Для того чтобы они в результате получились аппетитными и пышными, необходимо сначала взбить яйца с сахаром и только потом добавить в тесто теплый кефир.

Также к секретам пышных оладий можно отнести дрожжи. Для этого надо добавить их в кефир. Можно использовать как свежие, так и сухие.


После того, как тесто будет приготовлено, ему надо дать настояться. Желательно укутать его полотенцем и оставить на 1 час. В результате получатся воздушные и пышные оладьи.

Быстрый рецепт приготовления вкусных и пышных оладий

Для приготовления вкусных оладий понадобится:

  • 1 стакан кефира;
  • 7 ст.л. муки;
  • 2 ст.л. сахара;
  • 0,5 ч.л. соли;
  • 1 яйцо;
  • 0,5 ч.л. пищевой соды.

Важно, чтобы яйца и кефир были теплыми. Берем миску, разбиваем в нее яйцо, добавляем сахар и все это хорошенько взбиваем. После этого вливаем кефир и снова перемешиваем до однородной консистенции. Затем насыпаем муку и хорошенько взбиваем, чтобы не было никаких комочков. И только в самом конце добавляем соду. После того, как тесто настоится, можно жарить оладьи.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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