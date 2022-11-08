. Что означает примета, если найти перо птицы на дороге или дома

Наши предки знали толк в суевериях и приметах, именно поэтому большая часть дошла и до нашего времени. Существует много примет, связанных с птичьими перьями. Ни для кого не секрет, что их часто используют для изготовления защитных амулетов и оберегов. С давних времен хорошей приметой считалось отыскать на улице перо. Однако не все они, согласно толкованиям, приносят что-то хорошее тому, кто их нашел.

К чему примета, если найти перо птицы на улице

Наверняка многие неоднократно, прогуливаясь по парку или скверу, находили птичье перо. Чтобы примета сработала, не обязательно его брать в руки. Увидев перо, вы можете быть уверены в том, что в ближайшее время с вами случится что-то хорошее.

К позитивным приметам также можно отнести птицу, которая на улице сбрасывает с себя перья. Зачастую, чтобы понять, что именно для вас означает та или иная примета, надо сосредоточиться на своих мыслях.





Найденное птичье перо на улице может означать следующее:

внимание со стороны противоположного пола;

успех и удача в рабочих делах, совершение выгодной сделки или хороший доход;

если птичье перо отыскал ребенок, то в скором времени в доме может появиться новая мебель или придут гости;

встреча с друзьями, которых давно не видели.

Найденное на улице перо не все спешат брать с собой, можно обойтись и без этого, прочитав заговор. Необходимо произнести следующую фразу:

“Птице — перо, мне (имя) — удачу в делах. Да будет так!”

Не лишним будет покормить хлебом летающих рядом птиц.

Что означает примета найти перо дома

Нередки ситуации, когда люди находят перья птиц у себя дома. Согласно народным суевериям, в таком случае человек может получить известие от своего ангела-хранителя или от родственников, которых уже нет в живых. Другими словами, перо будто бы становится своеобразным оберегом, который в трудные минуты жизни человека помогает и направляет его.





Отыскав у себя дома птичье перышко, вы должны прислушаться к своему внутреннему голосу. Порой он может подсказать выход из ситуации. Иногда перо, найденное на подоконнике или на балконе, может означать, что человеку следует быть аккуратнее, так как на него пытаются воздействовать при помощи черной магии.

Как по размеру пера определить, хорошая или плохая примета

Если человек нашел небольшое перо, то оно означает новость или небольшое происшествие. Чем больше перо, тем серьезнее событие должно произойти в жизни того, кто его нашел.





Найденное светлое перо символизирует удачу и успех в жизни или карьере. Из него можно даже сделать оберег. Для этого еще понадобятся ветки, травы и листья. Из них можно сплести венок и в его центр надо поместить перо. Такой оберег можно держать дома, чтобы все беды и проблемы обходили вас стороной.