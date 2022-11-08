. Cyberpunk 2077 получает обновление на Xbox Series X | S с поддержкой AMD FidelityFX Super Resolution 2.1

Вадим Карасев





Студия CD Projekt RED объявила сегодня о выходе очередного обновления для Cyberpunk 2077. Апдейт исправляет около 40 различных ошибок и проблем, ознакомиться со списком изменений можно здесь. Плюс обновление вносит некоторые изменения, которые должны улучшить геймплей, вроде реализации разнообразия зонтов у жителей на улицах Найт-Сити.

Помимо правки багов, патч под номером 1.61 для Cyberpunk 2077 добавляет на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.1. AMD FidelityFX Super Resolution 2 является новой технологией масштабирования, которая дает возможность получить более четкое изображение из сцен со сравнительно низким разрешением, без ущерба для частоты кадров. Технология позволяет разработчикам меньше жертвовать частотой кадров или визуальными эффектами для поддержания высокого разрешения.

Напомним, в разработке для Cyberpunk 2077 находится DLC, а также уже заявлен сиквел.