. Даня Милохин делает, что хочет

Певец Даня Милохин ушел из ледового шоу просто потому, что захотел на море. Ранее блогер спешно покинул проект без вменяемых объяснений. Многие расценили исчезновение Дани Милохин из «Ледникового периода» как предательство. Ведь блогер ушел из проекта без предупреждения, записав малопонятный пост в своих соцсетях. На видео он заявил, что не хочет делать то, что не хочет. «Тогда зачем пошел на шоу?», «Про ответственность за свои поступки ничего не слышал?» — недоумевала в ответ публика.В общем вопросов, которые посыпались на Милохина со стороны зрителей, немало. Сейчас блогер улетел в Дубай, откуда ответил вполне четко о причине своего побега с телешоу. «Все мои ребята где-то там, в других странах, а я сижу такой и делаю то, что я не хочу», — сказал Даня. То есть парню просто стало обидно, что его друзья тусят, а он должен в это время трудиться. Даня Милохин также вполне «по-мужски» объяснил и то, почему он никого не предупредил заранее об уходе. «Если бы я сказал, они бы меня отговорили, а этого я не хотел», — сказал блондинчик.