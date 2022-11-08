. День 8 ноября в истории

Международный день радиологии.

Он был учреждён по инициативе Европейского общества радиологии, Радиологического общества Северной Америки и Американского колледжа радиологии. Впервые праздник отмечали в 2012 году.

8 ноября 1895 года в процессе экспериментов физик Вильгельм Рентген открыл невидимые лучи, которые были способны проходить сквозь дерево и бумагу. Также они проникали сквозь тело человека и позволяли делать снимки костных структур. Учёный назвал их X-лучами.

В 1901 году Рентген был удостоен Нобелевской премии по физике. В его честь открытые им лучи получили название лучей Рентгена.

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

Установлен приказом министра внутренних дел РФ от 26 октября 2011 года № 1101.

Профессия защитника правопорядка была и остаётся одной из самых опасных. Сотрудники органов внутренних дел ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь. В Министерстве внутренних дел не забывают своих погибших коллег и оказывают помощь их родным. Под патронажем МВД находится более 12 тысяч семей погибших, в которых воспитываются 5,5 тысяч детей.

Международный день КВН.

Идея праздника принадлежит бессменному ведущему телепередачи и президенту Клуба весёлых и находчивых Александру Маслякову.

8 ноября 1961 года впервые вышла в эфир телевизионная передача «Клуб весёлых и находчивых». В первой игре приняли участие студенты из Института иностранных языков и Московского инженерно-строительного института (МИСИ). Первоначально определенного сценария у КВН не было, все конкурсы рождались спонтанно. Программа выходила в эфир до 1971 года.

КВН вновь появился на телеэкранах через 15 лет. Её возродили капитан команды МИСИ Андрей Меньшиков и драматург Борис Салибов, на роль ведущего был вновь приглашен Александр Масляков.

Сегодня в КВН участвуют около 1000 студенческих и 2000 школьных команд. Движение «весёлых и находчивых» охватывает не только Россию и страны СНГ, но и весь мир.

Среди бывших игроков КВН много известных артистов и телеведущих, в том числе: Геннадий Хазанов, Леонид Якубович, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Михаил Шац, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Павел Воля и многие другие.

79 лет назад (1943) указами Президиума Верховного Совета СССР были учреждены ордена Победы и Славы.

Орденом Победы награждался высший командный состав Советской Армии за успешное проведение масштабных боевых операций, в результате которых обстановка коренным образом менялась в пользу советских войск. 10 апреля 1944 года состоялось первое награждение орденом. За освобождение правобережной Украины орден № 1 был вручён командующему 1-м Украинским фронтом Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, орден № 2 — начальнику Генерального штаба Маршалу Советского Союза Александру Василевскому. Третьим орденом был награждён Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза Иосиф Сталин.

Всего кавалерами ордена Победы с 1944 по 1945 год стали 11 советских военачальников и 5 иностранных граждан.

Орден Славы был учреждён для награждения рядового состава, «проявившего храбрость, мужество и бесстрашие в боях за Родину». Награда имела три степени.

За отличия в боях Великой Отечественной войны и подвиги в других военных конфликтах было вручено около миллиона знаков ордена Славы III степени, свыше 45 тысяч - II степени и 2678 — I степени. Полных кавалеров ордена Славы насчитывается более 2600 человек.

103 года назад (1919) была образована Военная академия связи им. С. М. Буденного.

8 ноября 1919 года приказом Реввоенсовета электротехнический отдел Высшей советской военно-инженерной школы был преобразован в Высшую военную электротехническую школу комсостава Рабоче-крестьянской Красной Армии.

За свою вековую историю вуз неоднократно переименовывался и реорганизовывался. В 1998 году он был преобразован в Военный университет связи, а в 2004 году — в Военную академию связи имени С. М. Буденного.

За время своего существования в вузе были подготовлены свыше 35 тысяч офицеров для Вооруженных Сил нашей страны, а также более 4,5 тысяч офицеров для армий иностранных государств.

105 лет назад (1917) II Всероссийский съезд Советов ра­бочих и солдатских депутатов принял декреты «О мире» и «О земле».

В Декрете «О мире» Всероссийский съезд Советов ра­бочих и солдатских депутатов призвал всех участвую­щих в Первой мировой войне к переговорам о «немедленном мире без аннексий и контрибуций». Продолжение войны рассматривается как «величайшее преступление против человечества». Также были отменены «тайная дипломатия» и все положения заключенных ранее «тайных договоров».

Декрет «О земле» отменял част­ную собственность на землю и накладывал запрет на наемный труд. Земля и все природные ресурсы переходили в собственность государ­ства с последующей передачей их крестьянам. Все помещичьи имения должны были быть конфискованы и переданы в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов.

154 года назад (1868) была учреждена газета «Правительственный вестник».

Инициатором её создания был министр внутренних дел Александр Тимашев. Издание было учреждено на основании высочайшего повеления при Главном управлении по делам печати.

В «Правительственном вестнике» публиковались правительственные распоряжения и сообщения, отчёты о заседаниях Государственного совета и Совета министров, телеграммы из-за границы, сведения о деятельности земских, городских благотворительных учреждений и учёных обществ, списки избирателей, таблицы тиражей, биржевой указатель и метеосводки. В качестве приложений к изданию выходили: «Сельский вестник», «Вечерние известия» и «Вечернее прибавление» и др.

Газета выходила в Петербурге ежедневно с января 1869 года по февраль 1917 года.

420 лет назад (1602) в Оксфорде была основана Бодлианская библиотека.

Эта библиотека, в которой храниться свыше 6,5 миллионов изданий, по величине уступает лишь Британскому книгохранилищу. Наряду с Ватиканской, библиотека Оксфордского университета носит титул старейшей в Европе. Она названа в честь учёного и дипломата сэра Томаса Бодли, который её восстановил в 1602 году.

Первая библиотека в Оксфорде была создана в 1327 году епископом Вустера Томасом Кобэм. Собрание было небольшим, а поскольку книги в то время стоили очень дорого, чтобы предотвратить кражи изданий студентами, книги приковывали к полкам цепями. Постепенно библиотека расширялась.

Но в XVI она пришла в упадок: были распроданы все книги и даже шкафы, где они хранились. В 1602 году Томас Бодли не только восстановил библиотеку, но преподнес в дар собственное собрание книг и манускриптов (около 2,5 тысяч экземпляров). В течение многих лет он заботился о её расширении, приобретая за собственные средства книги из Германии, Франции, Турции, Китая и других стран.