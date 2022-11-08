. Депутат Чернышов рассказал о роли российских соотечественников за рубежом

Культура отмены действует на Западе уже десятки лет, в это же время наши соотечественники доносят до его жителей традиционные ценности России. Об этом заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) рассказал на открытии выставки лучших работ конкурса «Национальный костюм в фольклоре народов России».

Попытки отмены всего русского в Латвии, Литве, Эстонии, Польше — все это политика, которая проводилась коллективным Западом уже достаточно долгое время, уверен депутат.

«Культура отмены — это не что-то сиюминутное, что началось вчера. Отменять все русское пытались уже на протяжении десятков лет подряд», — отметил он. Поэтому защита интересов детей, их культурного и образовательного потенциала является ключевой задачей для нашего государства, добавил Чернышов.

Парламентарий считает, что граждане РФ за рубежом остаются носителями культурного кода, который передается из поколения в поколение.«Это те в позитивном плане, в позитивном смысле агенты влияния, которые рассказывают о культуре нашей страны, доносят главные, ключевые позиции, связанные с традиционными ценностями России. Это те люди, которые олицетворяют нашу страну именно в бытовом плане. Грамотные, культурные, открытые — вот, что их объединяет, вот, что рассказывает о нашей стране за рубежом», — заявил депутат.

Тем временем «Парламентская газета» сообщила об открытии выставки ста лучших работ конкурса, которая была организована Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Она приурочена к году народного творчества и культурного наследия в странах Содружества. Среди участников юные художники — дети российских соотечественников, проживающих в Казахстане, Хорватии, Монголии, Беларуси, Исландии, Эстонии, Нидерландах, Японии, Сирии, Израиле и других странах.