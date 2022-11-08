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Депутат Госдумы заявил о подготовке «кодекса чести деятелей культуры»

Депутат Госдумы заявил о подготовке «кодекса чести деятелей культуры»Депутат Госдумы Бурляев заявил о запуске культурной мобилизации в России

Депутат Государственной думы, актер Николай Бурляев заявил о запуске «культурной мобилизации» в России. Об этом сообщает Дума ТВ.

Один из соавторов закона о запрете «отрицания семейных ценностей» рассказал о подготовке «кодекса чести деятелей культуры». «Сегодня необходима мобилизация деятелей культуры и создание культурного фронта России. Сейчас подготавливаются документы и кодекс чести деятелей культуры России, который мы скоро представим на нашей конференции для тех, кто хочет влиться в это общенародное внепартийное движение», — сказал он.

Бурляев назвал враньем информацию о том, что многие культурные деятели покинули Россию на фоне специальной военной операции. По его мнению, «уехали считаные единицы». Депутат назвал отъезд этих артистов очищением культуры.

Ранее в ноябре первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре, член фракции «Единая Россия» Денис Майданов предложил запретить выступления артистов, признанных иностранными агентами, на концертных площадках, а также в эфире радиостанций.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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