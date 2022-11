. Дэниел Рэдклифф высказался о смерти исполнителя роли Хагрида Робби Колтрейна

Вадим Карасев

Актер Дэниел Рэдклифф выразил соболезнования в связи со смертью Робби Колтрейна

Британский актер Дэниел Рэдклифф высказался о смерти коллеги Робби Колтрейна. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Артист выразил соболезнования в связи с кончиной исполнителя роли Хагрида. Он назвал Колтрейна человеком, который умел отпускать забавные шутки и отлично развлекал остальных участников съемочного процесса.

«Во время работы над третьим фильмом у нас шел непрекращающийся ливень. Мы должны были провести там три недели, а провели шесть. И мы просто сидели в хижине Хагрида, и он рассказывал анекдоты нам и всей команде. Это было чудесно», — вспомнил Рэдклифф.

О смерти 72-летнего шотландского актера Колтрейна стало известно 14 октября. По информации издания TMZ, артист скончался в результате полиорганной недостаточности. У актера также был сепсис, инфекция нижних дыхательных путей, ожирение, сахарный диабет второй степени и блокада сердца.