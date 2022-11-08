. Дмитрий Тарасов хотел сотрудничать с Ольгой Бузовой, но она назвала его «козлом»
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Дмитрий Тарасов хотел сотрудничать с Ольгой Бузовой, но она назвала его «козлом»

Дмитрий Тарасов хотел сотрудничать с Ольгой Бузовой, но она назвала его «козлом»
Футболист Дмитрий Тарасов пытается оправдаться за обращение к ведущей и певице Ольге Бузовой. Полузащитник счастлив в браке с Анастасией Костенко. Модель родила от избранника троих детей: дочерей Милану, Еву и сына Алексея. Дмитрий решил посвятить себя заботе о семье, однако окончательно спорт не оставил. Футболист запустил проект «Родина Медиа», чтобы сделать активный образ жизни популярным среди молодежи. Он пригласил поучаствовать в нем и бывшую жену Ольгу Бузову. Однако телеведущая жестко ответила Дмитрию. После скандала Тарасов признался, что сотрудничество с поп-дивой вовсе не его идея. Бывший игрок «Локомотива» сослался на своего друга – рэпера T-Killah (Александр Тарасов). «Это Санина тупая идея, надоел он уже! Я знал, что будет реакция, но не такая. Я же решил ей коммерческое предложение сделать и всё. А не узнавать, какой я козел. Могла бы сказать: «Нет, ребят». Если она бы согласилась, мы бы встретились и поговорили. Моя жена Настя была в курсе всего этого, конечно», — рассказал Дмитрий.
Александр с ним согласился. Рэпер заявил, что подставил друга. По словам T-Killah, эта мысль пришла, когда команда была создана. На тот момент друзья не высыпались уже две недели. Дмитрий в шутливой форме предложил обратиться к Ольге. Бузова прочитала присланное ей сообщение, но ничего не отозвалась. Свой ответ исполнительница хита «Вот она я» сделала публичным. Впрочем, мастер спорта считает, что нашумевший текст – дело вовсе не рук Ольги. «Да это не она писала вообще! За нее пишет ее помощник, ходит за ней постоянно», — добавил Тарасов в интервью Лауре Джугелии на Fimetime TV. После предложения Дмитрия ведущая реалити-шоу «Звезды в Африке» попросила его не пиариться за ее счет. Ольга предположила, что единственное достижение в жизни футболиста – это она сама. Поп-дива в категорической форме дала понять, что не намерена как-либо сотрудничать с Тарасовым. Кроме того, Бузова описала спортсмена как тирана, проверявшего ее соцсети. Актриса призналась, что перенесла серьезную операцию, чтобы стать матерью. Однако после этого муж решил с ней развестись.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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