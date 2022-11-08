. Дочка Анастасии Волочковой будет учиться за границей
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Дочка Анастасии Волочковой будет учиться за границей

Дочка Анастасии Волочковой будет учиться за границей
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на свою дочку. Балерина объяснила, что поддерживает связь с Ариадной, но иногда им сложно понять друг друга. Балерина Анастасия Волочкова воспитывает 17-летнюю дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Звезда уже много лет назад рассталась с отцом своего единственного ребенка. Ариадна сначала жила с ней, а потом переехала к своему отцу. В связи с этим балерина и пожаловалась на непростые отношения с дочерью-подростком. Волочкова отметила, что иногда им сложно понять друг друга. Сейчас девушка большую часть времени живет вместе с отцом и его новой супругой, телеведущей Еленой Николаевой. Недавно у пары родился сын Александр. При этом у девушки хорошие отношения с мачехой.
«Мы не очень часто общаемся. У нас отношения достаточно сложные. Она живет сейчас со своим папой, с его женой новоиспеченной и с их сыном», — цитирует балерину Пятый канал. По словам Анастасии, она все чаще стала замечать в девочке свои черты. В 2023 году Ариадна окончит школу, поэтому на данном этапе встал вопрос о том, где она будет получать высшее образование. «Она вернулась из Парижа, где была месяц. Скоро мы увидимся. Она, кстати, поступает в Сорбонну. Если не получится этого сделать по политическим причинам, она готова поступать в университет в Москве или Петербурге»,— поделилась сокровенным звезда. Балерина рассказала, что гордится трудолюбием своей дочери и отметила, что Ариадна многое унаследовала от нее. «Мне очень нравится ее позиция. У Ариадны есть свои амбиции, но ей тяжелее, чем мне, ведь она родилась в роскошной квартире, у нее все было. Я хотела показать дочери, как бывает по-другому», — поделилась сокровенным Волочкова.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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