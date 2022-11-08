. Доступные способы, которые помогут удалить неприятный запах куриного мяса

Если от курицы исходит нехороший аромат, то это еще не значит, что она пропала. Так часто происходит, когда мясо долго лежит в закрытом пакете. Есть несколько способов, которые помогут исправить данную проблему.

Чем устранить неприятный запах мяса

От аромата, который исходит от курицы, следует избавляться до приготовления, потому что потом будет испорчен вкус приготовленного блюда. Избавиться от него можно разными способами, потребуется взять что-то из следующего:

красное вино;

уксус;

горчица;

марганец;

сок граната;

лимон;

ароматные специи;

аптечная ромашка;

чеснок;

сахар и соль;

древесный уголь.

Если мясо совсем испорченное, то бессмысленно устранять его запах, потому что можно отравиться.





Способы устранения неприятного запаха от мяса

Для начала следует промыть курицу и удалить жир, поскольку он может быть главным источником распространения неприятного аромата. Во время мытья, нужно стараться избегать брызг, потому что вместе с каплями можно распространить бактерии по всей кухне. Именно поэтому курицу и рыбу не стоит мыть.

Курицу необходимо нарезать кусочками и замочить в марганцовке. Еще мясо можно оставить на 3-4 часа в холодной, немного подсоленной воде. Потребуется развести в 1 л воды 2 ложки соли и поместить в этот рассол мясо. Для усиления эффекта туда можно добавить кусок древесного угля.





Отвар ромашки тоже может помочь «реанимировать» мясо. Для этого ложку сухих цветов нужно залить кипятком, после чего отвар развести в литре прохладной воды.

Чтобы предупредить появление любого запаха, мясо желательно хранить в пергаменте.

Хорошо справляется с запахом горчица. Нужно хорошо смазать все кусочки, поместить в миску и поставить в холодное место. Помимо горчицы, натереть мясо можно еще смесью сахара и соли либо специями.

Чеснок тоже поможет справиться с неприятным ароматом мяса. Нужно нашинковать чесноком курицу, добавив немного соли. Два зубчика можно пропустить через пресс, соединить с солью и перцем, а потом обмазать все кусочки и оставить на 2-3 часа в холоде.

Маринование мяса тоже поможет избавить его от запаха. Можно взять как приправы, так и уксус, вино или свежевыжатый сок лимона.





Помимо покупки курицы, следует еще знать, как правильно ее приготовить. Важным условием является снятие кожи, потому что в ней накапливаются токсины.

Не следует готовить мясо на гриле, потому что оно приобретает канцерогенные свойства. Самым удачным способом является варка или запекание. Лучше всего покупать кур с ферм, где они жили в естественных условиях и их не пичкали антибиотиками.