. Филипп Киркоров в одних трусах вышел на сцену

Певец Филипп Киркоров продолжает шокировать публику своими выходками. Артист продолжает скандализировать публику своим поведением. Еще не улеглась шумиха вокруг агрессивного поведения поп-короля, грубо оскорбившего коллегу Наргиз Закирову, как он отличился новым экспромтом на концерте в Казахстане. 55-летний певец в одном из номеров вышел на сцену в неглиже, шокировав публику. Артист облачился в черные трусы и капроновые полупрозрачные лосины, которые ничего не скрывали, а лишь подчеркивали тот факт, что Киркоров щеголяет в одном белье. Артист с наигранной скромностью сначала пытался прикрывать руками интимное место, но потом пошел вразнос и решил продемонстрировать свой наряд зрительницам с близкого расстояния, прогулявшись по залу под изумленные взгляды публики.Преданные фанатки поп-короля наверняка остались в восторге от вида кумира в одних трусах, а вот в Сети поведение певца вызвало лишь недоумение и насмешки. Некоторые даже сравнили наряд Киркорова с костюмом, в котором выступала Лолита Милявская на одном из концертов, отметив, что фигура у Филиппа явно более выигрышная для подобного образа. Напомним, ранее Киркоров оказался в центре скандала из-за резких слов в адрес коллеги по цеху. Высказывание певца многие осудили, но больше всех негодовала Виктория Боня. В итоге артист обрушился и на звезду «Дома-2» с оскорблениями, заявив, что она пытается напомнить о себе, вмешавшись в конфликт звезд эстрады. К слову, Боня отказалась воевать с Киркоровым. Она объяснила, что действительно не до конца разобралась в ситуации.