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Генри Кавилл будет заменён в 4-м сезоне «Ведьмака». В каких ещё сериалах случались явные перестановки актёров

Генри Кавилл будет заменён в 4-м сезоне «Ведьмака». В каких ещё сериалах случались явные перестановки актёров

Фанаты сериала «Ведьмак» негодуют, ведь совсем недавно стало известно, что четвёртый сезон выйдет уже без Генри Кавилла. Вместо него главную роль Геральта из Ривии исполнит Лиам Хемсворт. Этого актёра вы могли видеть во франшизе «Голодные игры», а также в фильмах «Месть от кутюр» и «День независимости: Возрождение».

Что получится из этой замены, мы увидим летом 2023 года, а пока давайте вспомним, какие ещё внезапные перестановки важных актёров случались в различных сериалах.

Генри Кавилл будет заменён на Лиама Хемсворта в сериале «Ведьмак» (2019-…)

В этом образе Ведьмак похож на сурового Тора из кинокомиксов Марвел, и это неудивительно, ведь Лиам Хемсворт — младший брат Криса Хемсворта.

Теперь посмотрим, в каких сериалах важных актёров также меняли по ходу дела.

Эд Скрейн был заменён на Михила Хёйсмана в «Игре престолов» (2011-2019)

HBO / HBO

Актёры исполнили роль Даарио Нахариса. Замена состоялась в четвёртом сезоне.

Энди Уитфилд был заменён на Лиама Макинтайра в сериале «Спартак: Кровь и песок» (2010-2013)

Starz / Starz

Оба актёра сыграли роль главного героя — Спартака. Замена случилась во втором сезоне, её причиной стали болезнь и смерть Энди Уитфилда.

Росс Батлер был заменён на Чарльза Мелтона в сериале «Ривердейл» (2017-…)

The CW / The CW

Актёры исполнили роль Реджи Мэнтла. Замена произошла в третьем сезоне.

Мерьем Узерли была заменена на Вахиде Гердюм в сериале «Великолепный век» (2011-2014)

Tim’s Productions / Tim’s Productions

Обе актрисы сыграли Хюррем Султан. Замена произошла в четвёртом сезоне.

Кстати, как раз вчера у нас вышел пост, где можно увидеть, как герои сериала выглядели в реальности. Взгляните!

Кэти Кэссиди была заменена на Женевьев Падалеки в сериале «Сверхъестественное» (2005-2020)

Warner Bros. Television / Warner Bros. Television

Обе актрисы сыграли роль Руби. Замена случилась в четвёртом сезоне.

Джейн Леви была заменена на Эмму Гринвелл в сериале «Бесстыжие» (2011-2021)

Showtime / Showtime

Обе актрисы сыграли Мэнди Милкович. Замена состоялась во втором сезоне.

Джули Ньюмар была заменена на Эрту Китт в сериале «Бэтмен» (1966-1967)

ABC / ABC

Обе актрисы сыграли роль Женщины-кошки. Замена состоялась в третьем сезоне.

Конан Стивенс, Йен Уайт и Хафтор Бьёрнссон в сериале «Игра престолов» (2011-2019)

HBO / HBO / HBO

Все три актёра сыграли Григора Клигана. Стивенс был в первом сезоне, Уайт во втором и Бьёрнссон играл с четвёртого по восьмой сезоны.

Какие у вас ожидания от нового Геральта из Ривии?

# Интересное
По материалам: twizz

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