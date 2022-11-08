. Глава Take-Two уверен, что выпускать игры в Game Pass в день релиза «не имеет смысл»

Вадим Карасев





Microsoft недавно представила свой отчет за квартал, и в рамках этого отчета руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер прокомментировал рост подписчиков Game Pass. Тогда он отметил, что число подписчиков на PC увеличилось значительно, но база подписчиков на консолях почти не растет. По словам Фила Спенсера, связано замедление роста числа подписчиков на Xbox с исчерпанием базы игроков — он сказал, что уже «подписались все, кто хотел бы подписаться».

Глава Take-Two Штраус Зелник в рамках прошедшего квартального отчета обсуждал запуск игр в день релиза в подписках Game Pass и Playstation Plus. Зелник ранее уже высказывался на этот счет, отмечая, что это довольно рисковая затея, которая навряд ли может окупиться для крупного издателя. В новом общении с инвесторами он прямо сказал, в том числе комментируя слова Спенсера, что «это не имеет смысла»:

Я все еще не думаю, что это [выход игр в Game Pass или Playstation Plus в день релиза] имеет смысл. И я считаю, что теперь [после слов Спенсера] становится все более очевидным, что это не имеет смысла. Это просто упущенная возможность для издателя. Так что я не хотел бы говорить от имени моего друга Фила [Спенсер], но наши [Take-Two] взгляды остаются неизменными по этому вопросу.

Напомним, что Take-Two выпускает некоторые свои игры в Game Pass, но не в день релиза.