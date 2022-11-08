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Графическая дизайнерка показала, как знаменитые исторические личности могли выглядеть в реальности

Графическая дизайнерка показала, как знаменитые исторические личности могли выглядеть в реальности

Графический дизайнер Бекка Саладин ведёт весьма интересную страницу в социальных сетях, посвящённую воссозданию внешности знаменитых исторических личностей. Её работа позволяет нам взглянуть на людей, которые творили историю и сделали значительный вклад в политику, культуру, литературу и т.д. Конечно, мы не можем быть на сто процентов уверенными, что эти люди выглядели именно так, но Бекка прилагает все усилия, чтобы общие черты лица и отличительные особенности внешности не отличались от оригинального изображения, будь то портрет или бюст. Потрясающая работа!

Елизавета I

Елизавета I последняя из династии Тюдоров. Период правления Елизаветы называют называют «золотым веком Англии» благодаря расцвету культуры и значимости Англии на мировой политической арене. Также известна своим решением о безбрачии, принятым из-за жестокости и казней жён, совершённых её отцом королём Генрихом VIII Тюдором.

Александр Македонский

Один из величайших полководцев в истории и царь Древней Македонии, названной мировой державой. К сожалению, долго она не просуществовала и распалась после смерти Македонского.

Уильям Шекспир

Считается величайшим англоязычным поэтом и драматургом.

Жозефина Богарне

Жозефина была первой женой Наполеона I и императрицей Франции с 1804 по 1809 год.

Наполеон I Бонапарт

Французский император и полководец. Один из наиболее значимых политических деятелей в западной истории.

Мария-Антуанетта

Мария-Антуанетта — королева Франции и Наварры, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. Супруга короля Франции Людовика XVI. Домашние нежно называли Марию Антуан или Тония.

Император Адриан

Назван третьим из пяти хороших Римских императоров. Адриана провозглашали императором дважды.

Екатерина Арагонская

Екатерина — первая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора и мать королевы Марии I. Их брак был аннулирован по настоянию коронованного мужа после 24 лет совместной жизни. А всё из-за отсутствия наследников мужского пола.

Покахонтас

На самом деле индейскую принцессу звали Матоака, а Покахонтас — это прозвище, данное ей отцом, и означает оно «маленькая баловница» или «проказница».

Анна Болейн

Печально известная вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора. Мать королевы Англии, Елизаветы I.

Дама из Эльче

Случайно найденный шедевр древнеиспансокого искусства, созданный в 4-5 веке до н.э. Известняковый бюст прекрасной незнакомки был обнаружен в частном владении в 1897 году в Эльче (Аликанте).

Марк Аврелий

Философ и римский император. Назван последним из пяти хороших императоров Рима.

Нефертити

Супруга древнеегипетского фараона Эхнатона. Считалась невероятной красавицей, пленявшей одним взглядом.

Влад Цепеш

Он же Влад Дракула. Личность этого человека и послужила вдохновением для создания одного из ведущих персонажей в романе Брэма Стокера «Дракула».

Клеопатра VII Филопатор

Клеопатра VII стала последней царицей эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев. Именно её и полководца Марка Антония связывает драматическая история любви, благодаря которой она и прославлена.

Ранее мы уже показывали другие работы Бекки Саладин, которые вы можете посмотреть вот тут.

# Интересное
По материалам: twizz

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